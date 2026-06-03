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Kod nas je dovoljna samo jedna reč — Rambo. U Brazilu — Pet.

Četrnaest godina fudbalske legende u Brazilu. Slobodnjak u dresu Flamenga koji se i danas prepričava. Tri puta Zlatna lopta brazilskog fudbala. Šampion Brazila. Jedini živi stranac u Kući slavnih Marakanea pored Euzebija i Bekenbauera. Počasni građanin Rija de Žaneira. Sada, 25 godina nakon gola kojim je ušao u istoriju, Dejan Rambo Petković potpisao je za novi tim.

Meridian Holdings Inc. — domaća kompanija koja je prva iz ovog dela Evrope uspešno listirana na američkoj berzi NASDAQ — zvanično je predstavila Dejana Petkovića kao svog globalnog brend ambasadora. https://x.com/meridianbet_ofc/status/2059599376071135669 Podudarnost nije slučajna: Meridianbet je osnovan 2001. godine, iste godine kada je Petkovićev slobodnjak ušao u legendu brazilskog fudbala. Na gala svečanosti u Rio de Žaneiru, pred više od 250 novinara iz Brazila i sveta, zvanično je obelodanjena velika vest — Dejan Petković postaje globalni brend ambasador Meridian Holdings. Kao deo saradnje, Petković pokreće Pet TV — multimedijalni projekat posvećen sportu, uz Meridianbet Brazil kao osnivačkog strateškog partnera.

Meridian Holdings Inc., matična kompanija Meridianbet brenda, listirana je na američkoj tehnološkoj berzi NASDAQ-u pod tikеrom MRDN i posluje u više od 25 regulisanih tržišta u Evropi, Africi i Latinskoj Americi, sa više od 1.200 zaposlenih širom sveta.

Meridianbet Brazil Meridianbet posluje u Brazilu od januara 2025. godine, kada je zemlja uvela jedan od najstrožih regulatornih režima u industriji — sa ograničenim brojem saveznih licenci koje izdaje Ministarstvo finansija. Meridianbet je među prvim operaterima koji su dobili definitivnu saveznu licencu (br. 0086/2024), sa važnošću do 31. decembra 2029. godine.

Kompanija Meridianbet osnovana je 2001. godine i posluje na 15 licenciranih tržišta u Evropi, Africi i Južnoj Americi, uključujući SAD i Brazil. Zapošljava 1.200 ljudi širom sveta, uključujući preko 100 softverskih inženjera. Prva je kompanija iz ovog dela Evrope koja je od aprila 2024. uspešno listirana na američkoj berzi NASDAQ, a već dve godine redovno predstavlja region na najvećim američkim investitorskim konferencijama — u društvu svetskih brendova kao što su Dell, IBM, New York Times, DraftKings i FanDuel. Meridianbet je najprepoznatljiviji brend Meridian Holdings, koji obuhvata i Expanse Studios, RKings, Classics for a Cause, GMAG i MexPlay.