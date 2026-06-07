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Završni turnir Meridianbet Košarkaške lige Srbije još jednom je pokazao da sport ima snagu da povezuje ljude i stvara uspomene koje se dugo pamte.

Među brojnim ljubiteljima košarke koji su pratili polufinalne i finalne utakmice našlo se i 100 dece sa Kosova i Metohije, koja su bila specijalni gosti ovog velikog sportskog događaja.

Mališani su imali priliku da uživo prisustvuju vrhunskim košarkaškim duelima, osete atmosferu završnice nacionalnog prvenstva i budu deo događaja koji je okupio najbolje ekipe Srbije. Za mnoge od njih ovo je bilo prvo iskustvo praćenja utakmica ovakvog značaja sa tribina, što je dodatno doprinelo posebnosti celokupnog doživljaja.

Pored uživanja u košarci, decu je obradovala i Fondacija Meridian, koja je za svih 100 mališana pripremila i uručila poklon paketiće kao znak pažnje i podrške. Ova aktivnost deo je kontinuiranih društveno odgovornih inicijativa koje Fondacija Meridian sprovodi širom Srbije, sa posebnim fokusom na najmlađe.

Kroz saradnju sporta i društveno odgovornih projekata, kompanija Meridian i Fondacija Meridian nastavljaju da promovišu vrednosti zajedništva, solidarnosti i podrške mladima. Upravo ovakvi trenuci potvrđuju da najveće pobede nisu samo one ostvarene na terenu, već i one koje donesu osmeh, radost i nezaboravna iskustva najmlađima.







Fajnal-for Meridianbet Košarkaške lige Srbije tako je, pored vrhunske košarke, doneo i snažnu poruku o važnosti brige za zajednicu i pružanja prilika deci da budu deo velikih sportskih priča.

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Ulaganjem u domaću ligu, Meridianbet je omogućio stabilnost i podizanje kvaliteta takmičenja na znatno viši nivo, što se direktno ogleda u sjajnim rezultatima koje srpski klubovi beleže kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.

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