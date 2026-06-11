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Fudbalska groznica trese planetu, ali pravi zemljotres izaziva Meridian! 

Dok se svetske sile bore za titulu, Meridian je odlučio da pomeri sve granice i pretvori svaki pogodak na terenu u čistu zaradu za igrače. 

Vreme je da naplatite svaku zatresenu mrežu, jer Meridian danas poklanja 1.000 dinara bonusa za svaki gol!

U centru ovog fudbalskog spektakla nalaze se dva vatrena duela: Meksiko - Južna Afrika i Južna Koreja - Češka. Sve što je potrebno jeste da uplatite deposit, sastavite tiket sa obe utakmice i magija počinje.

Dok uživate u vrhunskim majstorijama, svaki gol na ovim mečevima automatski pumpa vaš račun za novih 1.000 dinara!

Sve to u okviru promocije “Vodimo te u zemlju pobednika”, koja donosi kalendar dnevnih izazova i čak 500.000 RSD bonusa svakog dana! Prva tri dana kalendara čekaju vas ZLATNE LOPTE koje garantuju vrhunski užitak i još bolji dobitak!

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