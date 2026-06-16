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Svetsko prvenstvo je period kada se navija zajedno, okuplja sa prijateljima i kada svaki gol postaje povod za slavlje. Upravo zato je MaxBet tokom trajanja prvenstva pripremio dodatni razlog da se utakmice prate u dobroj atmosferi.

Svi posetioci MaxBet lokala koji budu gledali mečeve Svetskog prvenstva moći će da uživaju u posebnoj pogodnosti - prvi gol na svakoj utakmici donosi besplatno piće. Čim lopta prvi put završi u mreži, navijače očekuje kafa, pivo ili sok na račun kuće, bez obzira na to koja reprezentacija postiže pogodak. Dok se navijačka atmosfera bude gradila u lokalima širom zemlje, ljubitelje fudbala očekuju i dodatni sadržaji na MaxBet sajtu i aplikaciji. Tokom prvenstva dostupne su besplatne igre koje svakodnevno donose nove prilike za osvajanje vrednih nagrada.

Među njima se izdvaja MaxSpin, igra u kojoj korisnici svakog dana dobijaju priliku da zavrte točak i osvoje nagrade. Nagrade uključuju čak 200 novih iPhone Air uređaja, kao i fond od 20 x pola miliona SpinCoin-a. Interesovanje igrača od samog početka pokazuje da je reč o jednoj od najpopularnijih aktivnosti tokom prvenstva, a osvojeni su i prvi iPhone uređaji.

Foto: Promo

Za one koji vole da pažljivo prate dešavanja na terenu i testiraju svoje sportsko znanje, tu je Max6. Reč je o besplatnoj igri u kojoj učesnici svakog dana predviđaju šest događaja sa utakmica Svetskog prvenstva i tako konkurišu za deo dnevnog fonda od čak 1.000.000 Freebet-a.