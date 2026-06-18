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Fudbalska groznica ponovo trese region!

Nakon što je gol Bosne i Hercegovine protiv Kanade zapalio navijače i doneo brdo besplatnih tiketa, Meridian ide korak dalje za meč protiv Švajcarske!

Sećate se prvog meča na Svetskom prvenstvu za Zmajeve? Kada je mreža zatresla, nastala je opšta ludnica – Bosna je dala gol, a Meridian je bukvalno zasuo sve svoje igrače poklon tiketima! Obećano – ispunjeno. Ali, to je bila samo zagrevanje za ono što sledi.

Pred nama je novi spektakl i utakmica koja donosi više od same igre: Bosna i Hercegovina protiv Švajcarske!

Zmajevi izlaze na teren sa jasnim ciljem, a Meridianbet ponovo lansira promociju o kojoj svi pričaju: ZA SVAKI GOL BOSNE – JEDAN POKLON TIKET OD 1000 RSD!

Kako do poklona?

Pravila su jednostavna da jednostavnija ne mogu biti. Sve što treba da uradiš jeste da podržiš momke na terenu, a to Meridian pretvara u čist profit: Igraj na Bosnu – Svaki put kada lopta završi u mreži Švajcaraca, tvoj nalog se sprema za dopunu! Preuzmi svojih 1000 RSD – Bez komplikovanih uslova i skrivenih pravila. Gol na terenu = poklon tiket u tvom džepu! Nemaš nalog? Nikakav problem. Registruj se na sajtu ili aplikaciji meridianbet.rs za samo par klikova i upadni u igru pre prvog sudijskog zvižduka.

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