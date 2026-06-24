Slušaj vest

Mundijalsko ludilo u Meridianu ne jenjava! Nakon što su fudbalski čarobnjaci Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo napravili pravi zemljotres na terenu i doneli brutalne bonuse vernim igračima, promocija„Svetski kalendar“ nastavlja da rešeta sa fantastičnim poklonima.

Svakog dana tokom Svetskog prvenstva pljušte nagrade, a novi dan donosi i novi, neverovatan izazov koji je već zapalio region!

Oči navijača u regionu uperene su u predstojeći spektakl – utakmicu između Bosne i Hercegovine i Katara. Meridian je za ovaj meč spremio specijalnu formulu koja garantuje vrhunsku zabavu i brdo poklona za sve koji odigraju na popularne "Zmajeve"!

Pravila za današnji izazov u „Svetskom kalendaru“ su brutalno dobra: tipuj na pobedu Bosne i Hercegovine, a ako oni trijumfuju, automatski osvajaš bonus! Ali to nije sve – Meridian nagrađuje i tvoje strpljenje i vernost. Za svaki minut koji reprezentacija Bosne provede u vođstvu tokom meča, na tvoj račun stiže po jedan besplatan spin!

Što ranije Bosna postigne gol i preuzme kontrolu nad utakmicom, to će tvoj račun biti bogatiji za gomilu besplatnih spinova!

Svakog dana pola miliona dinara čeka na vas!

Bilo da igraju svetske superzvezde ili momci iz našeg komšiluka, u Meridianu je dobitak zagarantovan. Magični „Svetski kalendar“ je tu da svakog dana Mundijala podeli čak 500.000 dinara bonusa najsrećnijim i najhrabrijim igračima.

Sve što treba da uradiš jeste da posetiš sajt meridianbet.rs ili otvoriš aplikaciju, pogledaš šta je na programu za taj dan u kalendaru i preuzmeš svoj poklon.

A ako još uvek nemaš otvoren nalog, pravo je vreme da se pridružiš šampionskom timu. Registruj se odmah, uzmi fenomenalan bonus dobrodošlice od 26.000 RSD, podrži Bosnu protiv Katara i gledaj kako tvoj račun raste iz minuta u minut!