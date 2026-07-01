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I am from Bosnia, take me to America – popularan stih koji se u potpunosti ostvario fudbalerima Bosne i Hercegovine.

Zmajevi su stigli do šesnaestine finala Svetskog prvenstva u fudbalu, a tamo ih čeka jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države.

Bosna i Hercegovina je do nokaut faze došla pobedom nad Katarom rezultatom 3:1, kao i remijem sa Kanadom na otvaranju Svetskog prvenstva - 1:1. Jedini poraz su izabranici Sergeja Barbareza zabeležili u drugoj rundi kada je Švajcarska bila ubedljiva sa 4:1.

Sjedinjene Američke Države su obezbedile prvo mesto u grupi već posle dva kola, pobedile su Paragvaj i Australiju, dok su poražene od Turske meču koji nije ništa odlučivao.

Ovog puta Zmajevi idu na sve ili ništa, ali takođe donose sjajan poklon!

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