BOSNA IDE NA SVE ILI NIŠTA - KAKO DA OSVOJIŠ TIKET OD 2000 DINARA
I am from Bosnia, take me to America – popularan stih koji se u potpunosti ostvario fudbalerima Bosne i Hercegovine.
Zmajevi su stigli do šesnaestine finala Svetskog prvenstva u fudbalu, a tamo ih čeka jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države.
Bosna i Hercegovina je do nokaut faze došla pobedom nad Katarom rezultatom 3:1, kao i remijem sa Kanadom na otvaranju Svetskog prvenstva - 1:1. Jedini poraz su izabranici Sergeja Barbareza zabeležili u drugoj rundi kada je Švajcarska bila ubedljiva sa 4:1.
Sjedinjene Američke Države su obezbedile prvo mesto u grupi već posle dva kola, pobedile su Paragvaj i Australiju, dok su poražene od Turske meču koji nije ništa odlučivao.
Ovog puta Zmajevi idu na sve ili ništa, ali takođe donose sjajan poklon!
U okviru Svetskog kalendara u Meridianu danas stiže novi izazov – odigraj na Bosnu i ukoliko pobede na tvoj nalog stiže poklon tiket od 2.000 dinara!
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