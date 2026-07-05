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Benefite uspešne saradnje Košarkaškog saveza Vojvodine i naslovnog sponzora, komanije i Fondacije Meridian, osetili su klubovi sa područja ove Pokrajine.



Klubovi koji se takmiče u svim ligama, počev od ABA lige, KLS, pa sve do Prve ŽRL, dobili su povrat 25 odsto članarina, što je u ukupnom iznosu 2.289.400,00 dinara koje je ovaj regionalni Savez prebacio svojim članicama.



“Povrat dela članarina je samo jedna u nizu akcija koje Košarkaški savez Vojvodine sprovodi zajedno sa generalnim sponzorom, fondacijom Meridian. Zahvaljujući ovoj saradnji, klubovi koji se takmiče samo u mlađim kategorijama oslobođeni su obaveza prema KSV, što im otvara mogućnost za finansijsku stabilnost i kvalitetan rad sa decom. Hvala Meridianu što je baš u nama prepoznao pravog partnera i što nam je omogućila da uz njihovu pomoć možemo da pravimo dugoročne i konkretne planove za razvoj srpske košarke generalno”, rekao je generalni sekretar KSV, Mile Medaković, koji je dodao:

“Često znam da kažem, a ponoviću i ovoga puta – mi o novim generacijama ne možemo razmišljati danas za sutra, već danas za narednih deset godina. Iz tog razloga, primarni zadatak KSV i jeste obezbeđivanje što kvalitetnijih uslova za rad sa mladima svim klubovima sa područja naše Pokrajine, a jedan od najkonkretnijih načina za to je novčana podrška. Ovi prostori uvek su davali igrače svim reprezentativnim selekcijima Srbije i verujem da će se taj trend nastaviti u budućnosti. KSV i Fondacija Meridian stajaće rame uz rame i zajedničkim snagama pomagati klubovima da imaju sve uslove da izbace nekog novog Nikolu Jokića”.



Ova finansijska injekcija i oslobađanje od troškova za mlađe kategorije dolaze u ključnom trenutku za lokalne sportske kolektive, kojima svaki vid stabilnosti otvara vrata ka profesionalnijem radu. Smanjenjem administrativnih i kotizacijskih opterećenja, klubovi iz manjih vojvođanskih sredina sada mogu da preusmere dragocena sredstva u modernizaciju opreme, bolje uslove za treninge i stručno usavršavanje trenera koji svakodnevno rade sa decom. To je jasan pokazatelj da sinergija između velikih privrednih subjekata i sportskih institucija ne donosi samo trenutno olakšanje, već postavlja čvrst temelj za sistemski napredak igre pod obručima.



„Izuzetno smo ponosni na saradnju sa Košarkaškim savezom Vojvodine, jer ona predstavlja srž onoga u šta kao kompanija verujemo – a to je direktno ulaganje u domaći sport i našu decu. Partnerstva ovog tipa za Meridian nisu samo poslovni ugovori, već dugoročna misija i investicija u budućnost”, izjavio je ispred Fondacije Meridian direktor retail sektora, Dušan Bogdanović i istakao:

“Posebno nas raduje činjenica da će značajan deo sredstava iz ovog sponzorstva biti direktno prosleđen klubovima za razvoj mladih košarkaša. Svesni smo da se šampioni ne stvaraju preko noći i da je za svaku veliku karijeru ključna podrška na samom početku, u lokalnim sredinama i mlađim selekcijama. Ovi momci i devojčice su naša budućnost, i naša je dužnost da im obezbedimo najbolje moguće uslove za rad, napredak i bavljenje sportom. Nastavićemo da ulažemo u domaće klubove i saveze, jer verujemo da je podrška lokalnom sportu najbolji način da vratimo zajednici i inspirišemo neke nove generacije koje će sutra ponosno nositi dres reprezentacije“.

Zajednička vizija Košarkaškog saveza Vojvodine i Fondacije Meridian šalje snažnu poruku celokupnoj sportskoj javnosti – ulaganje u bazu je jedini ispravan put do vrhunskih rezultata na globalnoj sceni. Dok se prve ekipe bore za bodove i plasmane u elitnim ligama, mirna i finansijski obezbeđena budućnost za najmlađe garantuje da košarkaški centri u Pokrajini neće utihnuti. Kroz kontinuitet ovakvih akcija, partnerstvo KSV-a i Meridiana prerasta u autentičan model društvene odgovornosti koji rečima pretvara u dela, stvarajući od lokalnih terena prve stanice na putu do evropskih i svetskih postolja.