Slušaj vest







Koliko puta dnevno prođemo pored bilborda, digitalnih ekrana ili svetlećih reklama, a da ih gotovo i ne primetimo? Stručnjaci za marketing već godinama govore o fenomenu "reklamnog slepila" – trenutku kada smo svakodnevno izloženi tolikom broju poruka da ih mozak automatski filtrira kao nevažan sadržaj.

Upravo zato danas više nije presudno ko će imati više oglasa, već ko će osmisliti ideju koja će privući pažnju, izmamiti osmeh ili ponuditi dodatnu vrednost prolaznicima. Umesto da budu samo deo gradske scenografije, reklame sve češće postaju iskustvo koje ljudi pamte. Taj trend poslednjih godina sve je vidljiviji i na ulicama Beograda. Outdoor više nije samo bilbord

Foto: Promo





Digitalizacija je promenila gotovo svaki oblik komunikacije, pa ni spoljašnje oglašavanje više nije ono što je nekada bilo. Klasične statične reklame ustupaju mesto dinamičnim i interaktivnim formatima koji se prilagođavaju trenutku, vremenu, događajima ili publici. Veliki LED ekrani danas prikazuju animirane sadržaje, informacije u realnom vremenu i kreativne vizuale koji se prirodno uklapaju u urbani ambijent, umesto da budu samo još jedna reklama koju prolaznici ignorišu. Beograd je poslednjih godina postao svojevrsna pozornica ovakvih kampanja, a jedan od zanimljivijih primera ovog leta dolazi od kompanije VivatBet, onlajn platforme za klađenje, koja je umesto velikog broja oglasa odlučila da pažnju privuče nizom kreativnih rešenja raspoređenih na nekoliko najprepoznatljivijih gradskih lokacija.

Brod koji je postao deo letnje razglednice Beograda Jedan od najupečatljivijih elemenata kampanje jeste potpuno brendirani brod koji tokom Svetskog prvenstva svakodnevno plovi Savom i Dunavom. Umesto da reklama ostane vezana za jednu lokaciju, ona se kreće zajedno sa gradom. Brod postaje deo letnje atmosfere, panorame koju svakodnevno posmatraju šetači na keju, gosti beogradskih splavova, turisti i svi koji slobodno vreme provode uz reke. Plovi svakog dana od 13 do 1 čas posle ponoći, u periodu od 9. do 19. jula, rutom od Zemuna do Ade Ciganlije, pa je velika šansa da ćete ga videti.

Takav pristup pokazuje kako se granica između oglašavanja i urbanog života sve više briše, pa kampanje postaju deo iskustva grada, a ne samo reklamna poruka. Kada bilbord prati veliko finale

Foto: Promo





Kako se Svetsko prvenstvo približava završnici, jedan od najzanimljivijih delova kampanje postaje Live Score aktivacija na digitalnim bilbordima. Tokom finalne utakmice, prolaznici će na LED ekranima moći da prate rezultat u realnom vremenu, čak i ako nisu ispred televizora ili nemaju priliku da utakmicu gledaju na telefonu. Dok se kreću gradom, zastanu na semaforu ili šetaju centralnim ulicama, rezultat finala biće im dostupan na ekranima koji na trenutak dobijaju i informativnu ulogu. Takva rešenja sve su prisutnija u svetskim metropolama, gde outdoor oglašavanje više nije isključivo promotivni kanal, već postaje koristan deo svakodnevnog života građana. Poruka koja govori više od slogana

Foto: Promo





Na digitalnim ekranima širom grada pojavljuje se i vizual fudbalskog sudije sa podignutim zelenim kartonom i porukom "Igramo pošteno". Za razliku od žutog ili crvenog kartona, koji simbolizuju kaznu, zeleni karton poslednjih godina predstavlja fer-plej, poštovanje protivnika i odgovorno ponašanje na terenu. Upravo zato ova simbolika privlači pažnju i prenosi jasnu poruku bez mnogo objašnjavanja.

Istovremeno, slogan "Igramo pošteno" nije samo kreativni motiv kampanje, već predstavlja vrednost koju VivatBet želi da istakne kao deo svog identiteta, jer fer odnos prema igri i odgovorno ponašanje, ukazuju da zabava i sportska strast imaju najveću vrednost kada počivaju na poštenoj igri, transparentnosti i međusobnom poštovanju. Upravo zato jedan jednostavan vizuelni simbol uspeva da prenese mnogo više od klasične reklamne poruke. Kreativnost kao nova valuta marketinga

Foto: Promo





Savremeni marketing danas sve manje zavisi od toga koliko puta će neko videti određenu reklamu, a mnogo više od toga da li će je zapamtiti, fotografisati ili podeliti sa drugima. Zbog toga brendovi sve češće ulažu u kreativne aktivacije koje izlaze iz okvira klasičnog oglašavanja i postaju tema razgovora među građanima. Kampanja koju je ovog leta realizovao VivatBet upravo prati taj trend. Umesto oslanjanja na veliki broj oglasa, fokus je stavljen na nekoliko upečatljivih ideja koje se prirodno uklapaju u ritam grada – od broda koji plovi beogradskim rekama, preko digitalnih LED ekrana na frekventnim lokacijama poput Slavije, Palate Albanija, Skupštine i drugih centralnih tačaka, do Live Score aktivacije koja omogućava da se prati rezultat finala Svetskog prvenstva dok ste u pokretu. U vremenu kada je pažnja postala najvrednija valuta, upravo ovakvi primeri pokazuju da dobra ideja često ostavlja mnogo snažniji utisak od same količine oglasa.