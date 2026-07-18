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Najjača svetska MMA organizacija prvi put u istoriji stiže u Srbiju, a uz nju u oktagon ulazi i najjači i najstariji betting brend u Srbiji.

Meridianbet je zvanični partner UFC Fight Night spektakla koji se 1. avgusta održava u Beogradskoj areni!

Interesovanje za istorijski dolazak UFC-a u Beograd oborilo je sve rekorde: karte su planule praktično istog trenutka kada su puštene u prodaju, a Srbija je tek jedanaesta evropska zemlja kojoj je pripala čast da ugosti elitni UFC događaj.

Borbe iz Beogradske arene pratiće publika širom sveta, što znači da će brend iz Srbije te večeri videti globalna MMA publika na svim kontinentima.

"Srbija je mesto gde je priča Meridianbeta počela pre 25 godina, i ne postoji veća i bolje mesto da se ta godišnjica obeleži od svetskog spektakla kakav je UFC“,izjavio je Vilijam Skot, izvršni direktor kompanije Meridian Holdings i dodao: "Ovo partnerstvo još jednom pozicionira naš brend na elitnu scenu, sa jednim od najgledanijih sportskih događaja na planeti".

Meridianbet ima sada već decenijsku tradiciju podrške borilačkim sportovima, od elitnih takmičenja do podrške mladim sportistima, a ulaganje u sport i zajednicu deo je identiteta brenda u svim tržištima gde posluje.