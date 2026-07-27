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Evo i predloga:
Uroš Medić VS Daniel Rodrigez - boost kvota na Medića 1.35
Aleksandar Rakić VS Marcin Zybura, kec 1.27
Duško Todorović - Robert Valentin, kec 2.30
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