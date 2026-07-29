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Gost večerašnjeg podkasta na Kurirovom YouTube kanalu, koji svake druge srede možete gledati od 20.00, je Nenad Lalatović, poznati fudbalski trener i bivši fudbaler.

Otvoreno će govoriti o periodu provedenom u Crvenoj zvezdi, uslovima u kojima je radio i zašto smatra da su oni koji su došli posle njega imali mnogo bolje uslove, a on “došao u Zvezdu u najgorem mogućem trenutku”.

Dva puta mesečno, počevši od 15. jula, sredom od 20.00, na Kurirovom YouTube kanalu,gledate podkast “1 na 1 Gymcast”. Podkast u kom se razgovor odvija „jedan na jedan“, koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.

1/4 Vidi galeriju 1 na 1 Gymcast Foto: Kurir

Ovo je emisija koja spaja fizičku aktivnost, autentičan razgovor, kao i zabavu, tako da vas čeka kvalitetno provedeno vreme uz nju.

Poznata lica iz sveta sporta, fitnesa, muzike, filma, influensa, sa kojima će bitirazgovara o sportu i treninzima, ishrani i suplementaciji, lajfstajlu, aktuelnim temama, ličnim anegdotama, ljubavnim i životnim pričama, kao i o trenutno najaktuelnijim temama, tokom zajedničkog treninga gosta i voditeljke.

Teme o kojima će biti reči tokom razgovora voditeljke podkasta Ivane Martinović i gosta su, između ostalog:

Kako izgleda život posvećen fudbalu

O detinjstvu, rivalstvu i anegdotama iz igračkih dana

Iznošenje ličnih principa kroz brza pitanja

O kapitenskoj traci Crvene zvezde i igračkoj karijeri

Sećanja na generaciju i razvoj srpskog fudbala

Detalji i anegdote iz privatnog života

Pogledajte priču Nenada Lalatovića večeras u 20.00 na Kurirovom YouTube kanalu.