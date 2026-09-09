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Peto izdanje „Wild bear MTB” etapne trke, jedne od najatraktivnijih i najzahtevnijih višednevnih brdskih biciklističkih trka u ovom delu Evrope, završeno je na Tari nakon četiri dana takmičenja, više od 180 kilometara vožnje i preko 5.000 metara ukupnog uspona.

Najbrže vreme u individualnoj kategoriji ostvario je prošlogodišnji šampion, Holanđanin Hans Beking, koji je uspeo da odbrani titulu, u boljem ukupnom vremenu nego prošle godine. Beking je četiri dana trke završio za ukupno 8:00:25, potvrdivši još jednom svoju dominaciju na zahtevnim stazama Tare. Drugo mesto u individualnoj kategoriji osvojio je Austrijanac Devid Šogel koji je trku završio za 8:05:12, dok je trećeplasirani bio njegov sunarodnik Volfgang Krem, koji je trku završio za 8:05:19.

Foto: Predrag Vučković

U timskoj konkurenciji, pobedu je odneo hrvatski tim North Croatia. Drugo mesto pripalo je nemačkom dvojcu Sherman Roth Racing, dok je treću poziciju zauzeo tim Far Out Adventures, koji su činili vozači iz Hrvatske i Austrije. Ovogodišnje izdanje okupilo je takmičare iz 24 zemlje, potvrđujući sve snažniji međunarodni karakter trke, sa učesnicima koji su na Taru stigli čak iz Australije i Brazila. Međunarodna konkurencija dodatno je podigla nivo ovogodišnjeg takmičenja i još jednom potvrdila da „Wild bear“ stasava u jednu od prepoznatljivih biciklističkih trka u regionu.

Foto: Predrag Vučković

Takmičari su se tokom četiri takmičarska dana suočili sa zahtevnim terenima Tare, kombinacijom šumskih puteva, singl-trakova i tehnički zahtevnih deonica. Ovogodišnji program počeo je prologom, koji je po prvi put uvršten u program trke, nakon čega su usledile tri etape. Poseban izazov predstavljala je druga, takozvana kraljevska etapa, duga više od 61 kilometra, sa čak 2.438 metara uspona. Trasa je takmičare vodila kroz udaljenije delove NP Tara i pored jednog od najpoznatijih vidikovaca u Srbiji — Banjske stene, dok je tehnički zahtevna deonica „Rock Garden“ bila jedan od segmenata koji su dodatno testirali spremnost i veštinu učesnika.

Foto: Predrag Vučković

„Wild bear“ je i ove godine prevazišao okvire sportskog takmičenja. Boravak takmičara i njihovih ekipa u Nacionalnom parku Tara, kao i vožnja kroz atraktivne predele planine, predstavljaju značajnu promociju Tare, Bajine Bašte i Srbije kao destinacije za aktivni i sportski turizam. Spoj vrhunskog sporta, zahtevnih staza i očuvane prirode jedan je od zaštitnih znakova ove manifestacije, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika iz inostranstva i dodatno pozicionira Taru na međunarodnoj biciklističkoj mapi.

Organizator trke je Sportsko udruženje „Na sve strane“ iz Beograda, a peto izdanje „Wild bear”-a realizovano je uz značajnu podršku Opštine Bajina Bašta, Nacionalnog parka Tara, Turističke organizacije Tara-Drina, Centra dečjih letovališta Beograda i lokalnih partnera.

Foto: Predrag Vučković

Ovogodišnje izdanje još jednom je pokazalo da Tara ima sve potencijale da bude domaćin velikih međunarodnih sportskih događaja i jedna od vodećih destinacija za brdski biciklizam i aktivni turizam u regionu.