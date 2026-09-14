Kompanija Meridianbet obraća se domaćoj sportskoj javnosti, navijačima KK Crvena zvezda Meridianbet, članovima kluba, ljubiteljima košarke i predstavnicima medija, povodom ugovora koji je klub nedavno zaključio sa drugim priređivačem igara na sreću. Na osnovu važećeg ugovora o sponzorstvu, kompanija Meridianbet ima pravo isključivog sponzorstva kluba u oblasti priređivanja igara na sreću, pa zaključenje takvog ugovora predstavlja povredu tog prava.

Kompanija Meridian je naslovni sponzor Košarkaškog kluba Crvena zvezda od 1. januara 2023. godine. Klub od tada nosi ime Crvena zvezda Meridianbet u Evroligi, ABA ligi i Košarkaškoj ligi Srbije. Krajem 2025. godine, na obostrano zadovoljstvo, saradnja je produžena do 2030. godine, pod uslovima koji je i dalje čine najvećom u istoriji domaće i regionalne košarke.

Poslovi sponzorstva i komercijalne saradnje u Košarkaškom klubu Crvena zvezda Meridianbet u nadležnosti su generalnog direktora. Smatramo neophodnim da zvezdaška javnost bude upoznata sa svim rizicima i posledicama koje ovaj potez nosi po klub sa kojim delimo ime.

U formalno-pravnom smislu, naša saradnja se od prvog dana zasniva na odredbi da je kompanija Meridianbet jedini sponzor kluba iz svoje poslovne delatnosti (tzv. klauzula ekskluziviteta, što je uobičajeni deo poslovne prakse na svim tržištima sveta na kojima naša kompanija posluje). Sa svim ovim činjenicama, kao i ugovorenim elementima saradnje, u celosti je upoznat i generalni direktor kluba.

Sve do ovog trenutka nismo imali nijedan razlog da se na ove teme javno oglašavamo. Naprotiv. U ove četiri godine smo se prema klubu zaista odnosili kao prema svojoj kući. Međutim, nakon nedavnih događaja, prinuđeni smo da skrenemo pažnju da novonastalo stanje klub izlaže obavezi čiji red veličine višestruko premašuje sve što je našim ugovorom moglo biti ostvareno. Razlozi za zaključenje ovakvog ugovora nama nisu poznati, ali je izvesno da oni nisu u interesu kluba. Zbog sumnje da su u pitanju interesi koji nemaju veze sa Crvenom zvezdom, a čija će posledica biti višemilionska šteta klubu, pozivamo nadzorne organe kluba da preispitaju postupanje sadašnjeg generalnog direktora.

Takođe, u dobroj veri i nakon dosadašnje uspešne saradnje, apelujemo na Skupštinu i Upravni odbor kluba da utvrde da li su o zaključenju spornog i štetnog ugovora bili upoznati, kao i da li je ugovor zaključen u okviru ovlašćenja lica u čijoj je nadležnosti zaključivanje sponzorskih ugovora.

Još jednom naglašavamo da kompanija Meridianbet nije ni u kakvom sporu sa Crvenom zvezdom kao klubom. Meridianbet je deo crveno-bele porodice. Naša imena stoje jedno pored drugog na dresu, na parketu i u svakom rezultatu koji je klub upisao u poslednje četiri godine. Ušli smo u najveće sponzorstvo u istoriji ovog sporta u Srbiji i nameravamo da uz klub ostanemo i nakon 2030. godine. Upravo zbog toga i reagujemo.