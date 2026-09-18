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Mali tereni rađaju velike šampione. Od marta 2024. godine ova poruka odjekuje širom Srbije sa najsavremenije travnate podloge mini-pič terena koje gradi Fondacija Mozzart. Do sada je šest ovakvih igrališta ponelo imena sportskih legendi u čiju čast su otvorena – Dragana Stojkovića Piksija, Aleksandra Mitrovića, Strahinje Pavlovića, Aleksandra Kataija, Adema Ljajića i Violete Slović. Lopta će se uskoro zakotrljati na najmodernijoj veštačkoj travi u još jednom gradu, a kroz špalir na novom mini-pič terenu prošetaće još jedan veliki šampion igre koja je „više od igre”. A ko je to? Pratite društvene mreže Fondacije Mozzart i saznaćete uskoro.

https://www.instagram.com/reel/DdbF7P9OzDB/?stkn=MTZ4YmYyamUxdGE2NQ%3D%3D Početni udarac u velikoj akciji Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre“ pre više od dve godine izveo je Dragan Stojković Piksi. I to u svom rodnom Nišu, pored OŠ „Kralj Petar I“ koju je nekada pohađao. Prisećajući se vremena kada su se golići improvizovali od kamenja, a imati loptu bila privilegija, Piksi je novo fudbalsko igralište ostavio u amanet nekim budućim „orlićima” i istakao kolika je čast imati jedan takav teren:

Foto: TouchNtouch produkcija

„Oduvek je važilo da mali tereni rađaju velike šampione. Hvala Fondaciji Mozzart što je pokrenula akciju ’Fudbal je više od igre‘ i što se trude da omoguće što bolje uslove deci da se bave sportom”. Sa juga – pravo na sever. Da i mali tereni mogu biti veliki kao Marakana ubrzo se potvrdilo u Srbobranu, gde je fondacija izgradila mini-pič teren u čast Aleksandra Kataija. Magiko je na svečanom otvaranju digao svoj rodni grad na noge, a brojnim okupljenim mališanima poručio da se bave sportom i da što više vremena provode napolju, a ne za kompjuterom.

Foto: TouchNtouch produkcija

Fudbalska groznica zatim je zapalila Smederevo. Treći po redu mini-pič teren Fondacije Mozzart goreo je uz čuvene stihove „Mitro’s On Fire” koje je na stotine mališana pevalo svom idolu – Aleksandru Mitroviću. Satima je čuveni Mitrogol potpisivao autograme sa najvećim osmehom na licu i družio se sa malim navijačima. „Nema lepšeg osećaja kad vas vaši ljudi sa kojima ste odrasli cene, poštuju i vole. Hvala i Fondaciji Mozzart, smatram da je ovo što oni rade nešto što nije viđeno kod nas, ni na Balkanu, ali ni u Evropi. Nadam se da će još mnogo dece koja budu počinjala na ovom terenu izrasti u vrhunske fudbalere, čak i bolje nego ja“, poručio je Mitrović.

Foto: TouchNtouch produkcija

Huk sa tribina zatim se proneo sve do Šapca gde se Strahinja Pavlović satima družio sa okupljenim mališanima. Dok im je pokazivao trikove sa loptom na modernom mini-pič terenu koji je Fondacija Mozzart otvorila u njegovu čast, prisetio se svojih početaka, nedaleko odatle, ali na mnogo skromnijem igralištu. „Ne tako davno, i ja sam ovde igrao fudbal. Postojalo je jedno malo igralište, ali ne može da se poredi sa ovim novim, modernim koje je izgradila Fondacija Mozzart. Siguran sam da će teren svakodnevno biti pun dečice koja igraju fudbal i to je pobeda za sve nas”, istakao je Pavlović.

Foto: TouchNtouch produkcija

Posle Šapca, gorela je čaršija. U Novom Pazaru sve je prštalo od emocija kada je na travu novog mini-pič terena kročio Adem Ljajić. U predivnom Rekreacionom parku, tik pored tvrđave, proslavljeni fudbaler je do mraka potpisivao lopte, dresove, majice, kape, šalove… A zatim je i u Subotici odjeknula poruka da je fudbal više od igre. I još jedna, možda i važnija – „fudbal je za sve, fudbal je za devojčice”. Upravo tu je Fondacija Mozzart otvorila prvi mini-pič teren posvećen jednoj fudbalerki. Onoj koja je sanjala igru, trenirala za pobedu, borila se za poštovanje. Igračici koja je odbila i slavni Real Madrid da bi učvrstila temelje ženskog fudbala u Srbiji.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Nisam samo igrala fudbal, gradila sam put za sve one koje dolaze“, poručila je Violeta Slović na svečanom otvaranju mini-pič terena sa njenim imenom. A posle Niša, Srbobrana, Smedereva, Šapca, Novog Pazara i Subotice, fudbalska euforija stiže u još jedan grad – možda baš vaš. Pratite društvene mreže Fondacije Mozzart i saznaćete uskoro...