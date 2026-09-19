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Isti način sastavljanja tiketa i nepromenjene kvote iz ponude, ali uz mogućnost da opklada bude dobitna pre završetka meča, pa čak i u slučaju da odigrani tip ne prođe.

To je Mozzart Relax, nešto potpuno novo na tržištu klađenja, i nešto što je izazvalo ogromnu pažnju u poslednje vreme. O čemu se tačno radi i šta to donosi igračima, objašnjava Veljko Marković, direktor sportskog klađenja u Mozzartu.

Šta ste želeli da omogućite igračima uvođenjem Mozzart Relaxa?

“Konkretnu pogodnost, bez potrebe da menjaju navike. Osluškujemo sugestije igrača, pratimo šta im je važno i na tome zasnivamo unapređenja. Relax je rezultat takvog pristupa: kada se na obuhvaćenoj opkladi ispuni propisani uslov tokom meča, tip postaje dobitan čak i ako konačan rezultat ne odgovara prognozi. Želimo da igrači znaju da mislimo na njih i kada je tiket već uplaćen i da mogu bez stresa da isprate utakmice koje su odigrali.” MOZZART RELAX – Pravi dobitni tiket Da li igrač mora nešto dodatno da radi ili da „juri“ ovu pogodnost?

“Ne. Korisničko iskustvo ostaje isto: bira mečeve i tipove, sastavlja i uplaćuje tiket kao i do sada. Relax radi za njega, bez potrebe da tokom utakmice „uhvati“ trenutak ili posebno reaguje. Važno je da je odigrao obuhvaćenu igru na meču sa oznakom MR, pre početka susreta. Ti mečevi su označeni na sajtu i izdvojeni u kategoriji Mozzart Relax u aplikaciji. Kada se uslov ispuni, pogodnost se primenjuje automatski.” Da li ova pogodnost utiče na kvote?

“Ne. Mozzart Relax ne utiče na visinu kvota iz ponude. Mozzart ostaje konkurentan na tom polju, a Relax je dodatna pogodnost, ne zamena za visoke kvote. Igrač ne bira između kvote i benefita: opklada zadržava svoju kvotu, a dobija dodatne šanse da bude dobitna.”

Znači li to da tiket može da se naplati već posle nekoliko minuta?

“Da. Na primer, gol u petom minutu na meču iz Mozzart Relax ponude dovoljan je da tipovi 2+, 3+ ili GG budu priznati kao dobitni i igrač može da naplati tiket omdah, bez čekanja do kraja utakmice. Dakle, nije reč samo o ranijem priznavanju opklade, već i o mogućnosti ranije naplate celog tiketa kada su svi uslovi ispunjeni.” Postoji li neko ograničenje u broju parova iz Mozzart Relax ponude koji se mogu naći na jednom tiketu? “Ne, nema nikakvih ograničenja, igrač može da stavi na tiket i sve mečeve iz Mozzart Relax ponude.” Imate li konkretan primer kako Relax radi?

“Upravo takav je tiket sa utakmice Inter – Udineze. Naš igrač je odigrao dvojku uz uplatu od 25.000 dinara i kvotu 14. Udineze je u 16. minutu poveo sa 2:0 i time ispunio Relax uslov: za konačan ishod 1 ili 2 dovoljno je da izabrani tim u bilo kom trenutku stekne dva gola prednosti. Inter je na kraju pobedio sa 5:3, ali je dvojka na Udineze ostala dobitna, a tiket mu je doneo dobitak od 350.000 dinara. Konačan rezultat nije promenio obračun, jer je uslov bio ispunjen još u 16. minutu. Dakle, ovde su bila dobitna dva ishoda – i kec i dvojka.”

Koje još fudbalske igre obuhvata Mozzart Relax?

“Za prelaze 1–1 i 2–2 izabrani tim treba da vodi sa najmanje dva gola razlike na kraju prvog poluvremena. Kod golova, pogodak do 10. minuta aktivira Relax za 2+, 3+ i GG. Za 3+ dovoljan je i drugi uslov: dva gola do 30. minuta. Za 4+ potrebna su dva gola do 15. ili tri do 40. minuta, a za 5+ tri do 30. ili četiri do 60. minuta. Za GG3+ oba tima treba da postignu gol do 45. minuta. Posebno je zanimljiva igra I2+, odnosno najmanje dva gola u prvom poluvremenu. Relax je priznaje kao dobitnu ako prvi gol padne do 15. minuta, a ukupno najmanje dva do 65. minuta. Oba uslova moraju biti ispunjena. Drugi gol, dakle, može da padne i u nastavku, a da tip ipak bude dobitan.”

Foto: Miloš Milošević Mozzart Tv

Sledeće nedelje počinje Evroliga. Šta to znači za Mozzart Relax?

“Svi s nestrpljenjem čekamo početak Evrolige 24. septembra. Očekujemo da Relax tada dobije još više na značaju. Na obuhvaćenim košarkaškim mečevima, za igre konačan ishod i pobednik meča, dovoljno je da izabrani tim povede sa 16 poena razlike. Taj tip tada postaje dobitan bez obzira na kasniji rasplet. To znači da prednost ostvarena tokom utakmice može da bude dovoljna za dobitan obračun, bez čekanja završne sirene.”