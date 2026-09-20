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Nova sezona Evrolige je sve bliže, a sa njom se vraćaju utakmice koje se čekaju cele nedelje, velike evropske košarkaške večeri i borba najboljih evropskih klubova.

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A za početak sezone ne moraš ni da čekaš. Antepost ponuda za Evroligu već je dostupna, pa već sada možeš da odigraš svoje dugoročne prognoze. Ko će osvojiti Evroligu? Ko će stići do završnice? Koji klubovi mogu da obeleže novu sezonu? Izaberi svoje favorite i proveri aktuelnu ponudu. Kada sezona krene, košarkaška ponuda postaje još bogatija – od konačnog ishoda i hendikepa, preko ukupnog broja poena, do brojnih igara na učinak ekipa i igrača. Pred nama su meseci vrhunske evropske košarke, velikih duela i neizvesnih završnica.