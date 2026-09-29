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Auto-moto savez Srbije priredio je prijem za četvoro osnovaca koji su Srbiji doneli novu zlatnu medalju na FIA Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja, održanom u Nahodu u Češkoj. Mladi predstavnici Srbije osvojili su prvo mesto u konkurenciji ekipa iz 17 evropskih zemalja i tako odbranili titulu evropskih šampiona osvojenu prošle godine u Beogradu.

Pobednički tim činili su Pavle Jovičić iz Osnovne škole „Vojvoda Stepa“ iz Beograda, Miloš Miletić iz Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Potočca kod Paraćina, Sara Risimović iz Osnovne škole „Branislav Petrović“ iz Slatine kod Čačka i Milica Vasić iz Osnovne škole „14. oktobar“ u Bariču. Na takmičenju su svoje znanje saobraćajnih pravila pokazali kroz teorijske i praktične zadatke, kao i veštinu bezbedne vožnje bicikala. Na prijemu u Auto-moto savezu Srbije mladim šampionima još jednom su upućene čestitke za rezultat kojim su Srbiju drugu godinu zaredom doveli na evropski vrh. Njihov uspeh, međutim, ima i širi značaj, jer znanje i veštine koje su pokazali na takmičenju predstavljaju upravo ono što AMSS kroz dugogodišnji rad sa najmlađima nastoji da podstakne – odgovorno i bezbedno ponašanje u saobraćaju.

„Zaista smo ponosni jer naša deca četvrti put u poslednjih pet godina pobeđuju na Evropskom takmičenju i smatram da čitava država ima razlog da bude ponosna. Posebno nam je drago što kroz ovakva takmičenja možemo da kod dece od najranijeg uzrasta razvijamo svest o tome koliko su znanje, odgovornost i bezbedno ponašanje važni u saobraćaju. Ova medalja jeste veliki uspeh i razlog za ponos, ali je za nas još važnije da ono što deca ovde nauče ostane sa njima i sutra, kada postanu samostalni učesnici u saobraćaju“, izjavio je Milan Nikolić, generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije.

Foto: LUKA/KULUNDZIC

Zlato osvojeno u Češkoj nastavak je niza zapaženih rezultata mladih predstavnika Srbije na evropskim takmičenjima. Nakon prvog mesta 2022, 2023. godine i srebrne medalje 2024, reprezentacija Srbije prošle godine ponovo je osvojila zlato, pred domaćom publikom u Beogradu, a ove godine uspela je da titulu najboljih u Evropi i odbrani.

Upravo je rad sa najmlađima jedan od važnih segmenata delovanja Auto-moto saveza Srbije, koji više od pet decenija realizuje tradicionalno takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“. Kroz ovakve programe deca od najranijeg uzrasta usvajaju znanja i navike koje im pomažu da budu bezbedniji i odgovorniji učesnici u saobraćaju, a rezultati koje predstavnici Srbije ostvaruju na evropskoj sceni potvrđuju značaj kontinuiranog saobraćajnog obrazovanja. Naši zlatni reprezentativci prilikom posete nisu krili zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, istakavši da sve ovo za njih predstavlja jedinstveno iskustvo. Reči hvale uputio im je i Dušan Todorović, trener reprezentacije. -Sjajna deca i odlična ekipa. Od prvog dana priprema savršeno su se uklopili, upijali su savete i vredno su radili. Takav pristup na kraju im se vratio na najbolji mogući način, poručio je Todorović.

Evropsko takmičenje u poznavanju saobraćaja namenjeno je deci osnovnoškolskog uzrasta i održava se pod okriljem Međunarodne automobilske federacije (FIA). Takmičenje se organizuje od 1986. godine sa ciljem da deca kroz teorijsko znanje i praktične veštine uče o saobraćajnim pravilima, bezbednoj vožnji bicikla i značaju odgovornog ponašanja u saobraćaju.