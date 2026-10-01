Ponovo su pred nama utakmice nacionalnih timova, susreti koji bude emocije i nadmetanja nekih od najboljih selekcija Evrope. Predstojeće kolo UEFA Lige nacija imaće nekoliko veoma zanimljivih susreta, a pažnja domaće javnosti usmerena je pre svega ka duelu Srbije i Nemačke .

Dobro pamtimo prethodne duele Srbije i Nemačke, a posebno pobedu Srbije na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. godine, kada su „Orlovi" uspeli da savladaju jednog od favorita turnira. Takvi mečevi ostaju upamćeni upravo zato što susreti dve reprezentacije nisu česti, pa svaki novi okršaj dobija dodatnu težinu i privlači pažnju navijača širom Evrope. Ujedno, ovo je bila i poslednja zvanična utakmica ove dve repezentacije.

Meč protiv četvorostrukog svetskog šampiona uvek predstavlja poseban izazov. Nemačka godinama važi za jednu od najuspešnijih reprezentacija na svetu, pa upravo zbog toga ovaj susret privlači veliku pažnju navijača.

Dok odbrojavanje do početka utakmice traje, jedno je sigurno – ljubitelje fudbala očekuje još jedno uzbudljivo reprezentativno veče, sa Srbijom i Nemačkom u glavnim ulogama.

A da ovo veče bude još zanimljivije – pobrinuo se Meridian, koji je spremio sjajan special za ovaj meč. Za početak, svi novoregistrovani korisnici dobijaju bonus dobrodošlice od 1.000 RSD za sportski tiket i 100 sekundi besplatnih spinova, ali to nije sve.