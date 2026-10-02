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Kompanija Vezuv sa svojim brendom Volcanobet zvanično je postala novi dijamantski sponzor ABA lige, nakon što je započetu saradnju iz završnice sezone 2025/26. i formalno krunisala potpisivanjem trogodišnjeg ugovora u Beogradu. Ugovor su potpisali predsednik Odbora direktora Vezuv grupe Siniša Daničić i predstavnik ABA lige Petar Dojkić. Ovim potezom obezbeđena je snažna i dugoročna podrška regionalnom takmičenju za naredne tri pune sezone, počevši od ove sezone 2026/27., čime se postavlja novi standard u sportskom sponzorstvu na ovim prostorima. Spajajući lidersku poziciju brenda sa prestižem regionalne košarke, ovaj strateški korak ujedno predstavlja i važnu prekretnicu za kompaniju koja više od dve decenije gradi prepoznatljiv poslovni imidž.

Foto: MilenaDjordjevic

Kaže se da je dug put od želja do mogućnosti. Kada smo krajem prošlog milenijuma osnovali kompaniju Vezuv Volcanobet, dali smo sebi za pravo da nas naša vizija vodi ka pravim vrednostima. Danas, više od dve decenije kasnije, ponosno možemo reći da smo napravili korak koji naš brend pozicionira na regionalnoj i globalnoj mapi sportskog biznisa“, izjavio je predsednik Odbora direktora Vezuv grupe, Siniša Daničić.

Budući da je Volcanobet snažno prisutan na tržištima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i da nastavlja regionalno širenje, partnerstvo sa ABA ligom dolazi kao logičan i prirodan sled tog razvoja.

Foto: MilenaDjordjevic

„Sve ovo vreme posmatrali smo ABA ligu kao uspešan sistem koji iz godine u godinu postaje snažniji, kvalitetniji i uticajniji. Danas, kada i sami dostižemo nove nivoe razvoja, prepoznali smo pravi trenutak da budemo deo te priče“, naglasio je Daničić.

Za kompaniju dijamantsko sponzorstvo prevazilazi okvire klasičnog sponzorstva.

„Sportski sponzorski ugovori odavno prevazilaze klasične marketinške okvire – oni donose široku prepoznatljivost, učvršćuju identitet na tržištu i stvaraju dugoročnu vrednost. Za Volcanobet ovo partnerstvo znači snažan zamah u jačanju svesti o brendu, ali i priliku da kroz aktivno učešće damo konkretan doprinos razvoju regionalne košarke“, dodaje Daničić.

Foto: MilenaDjordjevic

Kompanija se neće zadržati samo na finansijskoj podršci; Volcanobet će aktivno učestvovati u nizu marketinških i promotivnih aktivnosti ABA lige, usmeravajući sopstvene resurse ka tome da se ukupno iskustvo takmičenja podigne na viši nivo i dodatno približi višemilionskoj publici.

Ovim potezom Volcanobet još jednom potvrđuje da ne samo da prati tržišne trendove, već ih aktivno kreira. U partnerstvu sa ABA ligom, kompanija daje značajan doprinos regionalnoj košarci, dokazujući da pravi biznis uspeh uvek ide ruku pod ruku sa društvenom odgovornošću i podrškom vrhunskom sportu.

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