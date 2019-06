FINALE LIGE ŠAMPIONA: Pehar ide u grad Bitlsa ili kišoviti London?

Liverpul će u svom devetom finalu igrati za šesti „ušati“ pehar, a Totenhem za prvi – u prvom finalu.

Nakon pet godina, biće ovo prva utakmica za titulu klupskog šampiona Evrope, a da jedan od njenih učesnika nije klub iz Španije. Ipak, na neki način, to je „nadoknađeno“ lokacijom bitke za trofej.

Liverpul je pobedio na poslednje dve utakmice protiv Totenhema, a prema kvotama, favorit je i u finalu.

Meridian kladionica pobedu „crvenih“ plaća kvotom 2.00, trijumf Totenhema 4.05, a da će biti nerešeno u Madridu kvota je 3.55.

Ako očekujete tvrdu utakmicu, kvota na igru 0-2 gola je 1.91, a ista kvota je i na 3+, za one koji očekuju goleadu.

Meridian specijal i ovaj put je tu, s mnoštvom zanimljivih igara!

Ukoliko očekujete da će neki od timova zaraditi javnu opomenu već do drugog minuta finala, kvota na žuti karton je 12! Opet, ako vam osećaj govori da će u tom periodu neko izvesti prvi korner, kvota je 10!

Hari Kejn se vraća u tim Totenhema i očekuje se da bude udarna igla, a ako verujete da će postići gol glavom, kvota je sjajnih 8!

S druge strane, ukoliko mislite da će Virdžil van Dajk nadskočiti protivnike i matirati golmana glavom, Meridian vam daje magičnu kvotu 15!

Mohamed Salah favorit je mnogih kad je strelac u finalu u pitanju, a ako vam se „javlja“ da će dati po gol u svakom poluvremenu, kvota je 12!

Hung-Min Son ume da pogodi i da asistira, a ako uradi i jedno i drugo protiv Liverpula, dakle gol + asistencija, Meridian će vas nagraditi fantastičnom kvotom 20!

Ni Sadiu Maneu to nije strano, pa ako to on uradi, možete naplatiti kvotom 15!

Salah ili Kejn? Pitanje je sad!

Kroz Meridian duel strelaca možete se kladiti i na to ko će od dvojice fenomenalnih fudbalera biti uspešniji!

Ako Kejn postigne gol u finalu, a Totenhem pobedi uz primljeni gol (1&GG), to možete da naplatite kvotom 15! Ukoliko isto to uradi Salah i Liverpul trijumfuje (2&GG), kvota je 14!

Trijumf Liverpula uz tri i više gola, a Salaha kao strelca Meridian plaća kvotom 11,5!

Ako Salah postigne prvi gol na utakmici, ali na kraju Totenhem odnese pobedu, kvota je čak 28!

Zavesa na evropsku fudbalsku sezonu se polako spušta, a gde će na kraju otputovati pehar, u grad Bitlsa ili u kišoviti London – saznaćemo već u subotu uveče.

(Promo tekst)

Kurir