KAD ĆE TAJ FUDBAL?! Da li ćemo gledati Premijer ligu pre 15. juna? Evo koje su šanse!

Brojimo već više od 30 dana od kako smo pogledali utakmicu u nekoj od najjačih evropskih liga. Sve bi to bilo normalno da je trenutno na snazi letnja pauza, ali nekako se nismo navikli da bez fudbala ostanemo već polovinom marta. Pandemija koju je izazvao virus korona je glavni krivac, a na nama je samo da strpljivo čekamo i poštujemo preporuke kako bismo ponovo uživali u mečevima omiljenih timova.

Kladionica Mozzart se potrudila da vam to vreme dodatno prekrati. Pogled ka kalendaru sada će biti još uzbudljiviji, jer imate mogućnost da se kladite na to kada ćemo ponovo gledati mečeve najjačih evropskih liga, te do kada će biti završena Liga šampiona i Liga Evrope.

Prema vestima iz Nemačke, čini se da će Bundesliga biti prva koja će dopustiti fudbalerima da se vrate na igrališta, doduše pred prazne tribine. Stoga kvota na to da će se u fudbal u zemlji Pancera zaigrati do 15. juna iznosi 1,25!

Englezi su sa druge strane bili "najtvrdoglaviji" kada je reč o obustavljanju Premijer lige, a deluje da bi i oni mogli da se vrate na teren do 15. juna. Ako mislite da će se to desiti, možete da ugrabite odličnu kvotu od čak 1,80!

Zemlje koje su najžešće pogođene pandemijom virusa korona trenutno su Španija i Italija, u kojima se situacija, ruku na srce, koliko-toliko smiruje. Samim tim, i tamo se već polako priča o tome kada bismo ponovo mogli da gledamo fudbal na stadionima. Za najveću zemlju Pirinejskog poluostrva, to je izraženo kroz kvotu 2,50, dok se na Apeninima za "da fudbalu do polovine juna" plaća kvotom 2,40!

Za kraj, tu je i Francuska, gde virus korona trenutno hvata nešto veći zamah. Stoga, ako mislite da će se Zemlja galskih petlova izboriti sa virusom korona do 15. juna i početi fudbalsko prvenstvo, možete ugrabiti fantastičnu kvotu 3,20!

Možete da se oprobate i sa tim da li će Liga šampiona i Liga Evrope biti završene do početka septembra. I jedno i drugo "da" vam donose kvotu 1,70!

Neka čekanje na nova fudbalska uzbuđenja bude još slađe! Kompletnu ponudu možete pogledati na sajtu kladionice Mozzart!

Foto: Promo

Kurir