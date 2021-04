DŽEKPOT IZ LAS VEGASA U KRAGUJEVCU: SOCCER JE DOBITNIKU URUČIO 21.124.301,10 DINARA

Postoje trenuci koji su promenili čovečanstvo – prvi let avionom, sletanje na mesec, pad Berlinskog zida... SOCCER Billions jackpot je nešto što je uticalo više od bilo čega na istoriju slot-igara u Srbiji. Nijedan događaj ne može da se meri sa onim koji je osetio Nenad Stanković iz Kragujevca. Ušetao je u Kladionicu SOCCERBET u ulici Kralja Petra I 32V i posle nekoliko momenata je oborio sve rekorde u dobitku. Nikada Las Vegas nije bio bliži Šumadiji nego toga dana na SOCCER slot-aparatima. Postao je, na slot-aparatu EGT, osvajač najvećeg SOCCER Billions džekpota u istoriji – 21.124.301,10 dinara pripalo je ovom najsrećnijem Srbinu na svetu!

Na početku smo pitali Nenada Stankovića koliko novih kumova, prijatelja, znanih i neznanih se javilo kada je čulo da je on taj multimilioner iz Kragujevca koji je zahvaljujući Gambling timu Kladionice SOCCER pomerio granice dobitaka u Srbiji.

- Drago mi je što se ljudi javljaju. Volim ja i nova poznanstva i kada se ljudi jave, a nisu se ranije znali javiti. Posebno u ovom momentu. No, nema veze, ide život i nastavljamo druženja – kroz osmeh priča Stanković dan nakon što je postao dobitnik neverovatne sume.

Trenutak kada je dobio SOCCER Billions jackpot nikada neće zaboraviti.

- Priča je prilično zanimljiva. U prvi mah ja nisam ni bio svestan da sam dobio tako veliku sumu novca. Iako sam dugogodišnji igrač Kladionice SOCCER, nisam baš očekivao da će se meni to ikada dogoditi. Volim da odvojim deo novca da odigram slot-aparat, više sam od onih igrača koji vole da se zabave i opuste igrajući. Nisam čak ranije ni birao za koji slot-aparat ću sesti u vašoj kladionici, međutim, toga dana sam poželeo taj EGT slot-aparat. Čak je neko i sedeo tu pre mene, a ne znam šta mi je bilo. Baš sam osetio da hoću da sednem za tu mašinu. Sačekao sam da on završi i prišao da igram. Čuo sam ja kada je EGT slot-aparat pustio neki zvuk, pa sam čak pomislio da se nešto pokvarilo. Odjednom, igrač aparata do moga je počeo da viče „Čoveče, dobio si ga! Dobio si ogroman novac!”. U prvi mah nisam ništa razumeo, a onda su prišli radnici u kladionici i rekli mi šta sam upravo osvojio! Presrećan sam bio – navodi Stanković.

foto: Promo

Kome ste prvo javili da ste osvojili 21.124.301,10 dinara?

- Pozvao sam sina, ali mu nisam rekao odmah zbog čega. Zamolio sam ga da odmah dođe u SOCCER. Izašao sam ispred poslovnice i počeo da mu pričam šta se dogodilo. U tom momentu, njemu zvoni telefon i zove ga drug sa kojim trenira košarku da mu kaže kako je neko u Kragujevcu osvojio preko 21 milion dinara. Video je to na televizoru u drugoj vašoj poslovnici, takođe u Kragujevcu. Moj sin mu je odgovorio: „Da to je moj tata”. Usledile su čestitke, šale i sve kako to ide...

Nenad uprkos tome što je postao najveći dobitnik u istoriji slot-igara, najavljuje da ga to neće odvojiti od uživanja u igri.

- Igrao sam i pre ovog fenomenalnog dobitka i igraću još! Zašto bih prestao? Uživao sam igrajući i potajno se nadao nekom dobitku... Ne baš ovolikom, ali se ne bunim – kroz osmeh navodi Stanković koji nam otkriva i da je i pre ovoga umeo da dobije u Kladionici SOCCER.

- Manji su to bili dobici. Međutim, ne mogu da kažem da ih nije bilo. Ovo je sada onaj pravi.

Ovako sjajan SOCCER Billions jackpot pruža mnogo miliona mogućnosti za trošenje. Nenad već ima lepe ideje.

- Nisam još uvek odlučio konkretno. Prva ideja je da pomognem razvoj malog porodičnog biznisa na Kritu. Moja rođena sestra živi tamo, povremeno i ja... Tu imamo posao sa maslinama koji bih voleo sada da podignemo na viši nivo. Da priznam, kao i svaki Srbin koji kada dođe do određenog novca i kupi neki dobar auto, što se kaže „da komšije vide”, tako i ja razmišljam i o novom automobilu.

Nenad Stanković, rekorder po dobitku na slot-aparatima, na kraju je imao poruku za sve SOCCER igrače.

- Igrajte i dalje i nadajte se! Bez nade i nema ostvarenja nekih velikih snova. Ja sam igrao i ranije, imao dobitke, ali nikada ovakav. Samo, ako me vide i prepoznaju u kladionici, da znaju, neću ih savetovati kako da igraju. To moraju sami – kroz osmeh završava priču najsrećniji igrač Nenad Stanković, dobitnik najvećeg džekpota u istoriji u Srbiji.

Kladionica SOCCERBET poziva sve vas da verujete, odgovorno igrate i lepo se zabavite, pa da uskoro napravimo baš sa Vama intervju kao novim dobitnikom SOCCER Billions jackpot dobitka.

Promo tekst