Najbolje tek počinje! Uzmi poklon stream paket za EURO 2020 uz čak 150% bonusa na prvu uplatu i sastavi pobednički tiket

Završena je prva, grupna, faza Eura, odigrano je do sada 36 sjajnih utakmica, a prava uzbuđenja tek predstoje. Na red dolazi 1/8 finala i nokaut sistem u kome će samo najbolji stići do samog kraja i finalnog obračuna 11. jula na Vembliju – zato ne propustite specijalne ponude!

Ulazimo u najbolji deo Prvenstva i zato nova kladionica “Victory” nastavlja da poklanja svojim igračima – mogućnost praćenja EURO 2020 na svim uređajima popuno besplatno, čak 150% bonusa na prvu uplatu, najviše igara i specijala i još mnogo toga!

Pored toga, Victory ti daje i dodatni bonus na dobitak već od trećeg para, a samo tokom EURO 2020 - poslastica za sve prave poznavaoce fudbala i ljubitelje dobre igre - Victory EURO Tiket. Sastavi svoj tiket i prati napredak na rang listi. Očekuju te sjajne nagrade, a prvi tiket, u iznosu od 100RSD, ide na račun Victory-ja.

Na Victory.rs te očekuje ponuda po meri svakog igrača, najveći broj igara i specijala. Pogodi ukupan broj promašenih penala i mnoge nove igre: broj autogolova, ofsajda, produžetaka, crvenih kartona, golova glavom, asistencija, kao i još mnogo toga i u grupnim i u eliminacionim fazama Prvenstva.

A da pobeda bude prava poslastica - tvoja isplata dobitka je nikad jednostavnija, sigurnija i brža!

Iako su neki od favorita strepeli do samog kraja grupne faze, Nemci čak i do poslednjeg minuta, svi od kojih se to očekivalo stigli su ipak među 16 najboljih.

Najviše do sada prikazale su selekcije Italije, Belgije i Holandije koje su jedine ostvarile po tri trijumfa u grupnoj fazi i sa ogromnim samopouzdanjem nastavljaju šampionat.

Da će ljubitelji fudbala tek narednih dana da uživaju, garantuju parovi osmine finale, a pre svega dueli Engleska – Nemačka, Belgija – Portugalija i Španija – Hrvatska. Utakmice u kojima je apsolutno sve moguće, a samo je spektakl zagaratovan.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni na susretima u kojima se sastaju: Vels – Danska, Italija – Austrija, Holandija – Češka, Francuska – Švajcarska i Švedska – Ukrajina.

Utakmice 1/8 finala Eura igraju se od 26. do 29. juna. Nema potrebe da pratite vremensku prognozu za ovaj period, naročito od 18 do 23 časa, kad se igraju mečevi na Evropskom prvenstvu, temperatura će biti blizu tačke ključanja...

Zaređaj pobede na EURO 2020 uz Victory.

