SAMO U MERIDIANU: Odigraj nedobitan tiket i pojačaj svoj BONUS!

Sportska kladionica Meridian rešila je da časti i ovog vikenda, pa vas očekuje novi, sjajan bonus za klađenje!

Lige petice su startovale, pa su tako svi ljubitelji fudbala jedva dočekali ovaj vikend, a kladioinica Meridian se potrudila da ga učini još zanimljivijim.

Znamo da ste navikli da u najboljoj kladionici u regionu imate NAJVEĆE KVOTE NA SVETU i „brdo“ BONUSA, a ovog petka stiže pravo osveženje!

Imamo samo jedno pitanje: Da li ste spremni da POJAČATE SVOJ BONUS?

Evo o čemu se radi: ukoliko budete imali više od deset nedobitnih tiketa u toku dana, čeka te povraćaj uloga. Da, dobro si pročitao!

Promocija traje od 20.08.2021. u 00:00 do 22.08.2021. u 23:59 i važi za sve one koji su registrovani na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Ukoliko se do sada niste registrovali, učinite to OVDE, jer dobijate i sjajan BONUS BEZ USLOVA od 1.000 RSD!

U promociji “Pojačaj svoj dobitak” učestvuju svi nedobitni tiketi uplaćeni i rezultovani istog dana, a uplata na tiketu mora biti minimum 100 RSD.

Neophodno je da minimalna kvota po paru bude 1.5 i da minimalan broj parova na tiketu bude tri.

Bonus se dodeljuje u vidu povraćaja uloga, a sam iznos zavisi od broja odigranih nedobitnih tiketa tog dana:

10 – 15 tiketa = 10% povraćaja uloga

16 – 20 tiketa = 15% povraćaja uloga

21 – 50 tiketa = 20% povraćaja uloga

51 – 100 tiketa = 25% povraćaja uloga

100+ tiketa = 30% povraćaja uloga

Upravo ovaj vikend je idealan za tako nešto, jer nas čeka Premijer liga, Bundesliga, La Liga, Serija A, Liiga 1, a sve to zajedno garantuje pravi fudbalski spektakl!

Pa, zašto ne biste temperaturu podigli na viši nivo, zagrejali dlanove, odigrali tikete i zaradili? Sve to uživajući u fantastičnim mečevima koji nas očekuju!

