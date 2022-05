DDOR osiguranje svojom aktivacijom povodom FINAL FOUR turnira pozitivno utiče na ponašanje

DDOR osiguranje, osvedočeno prati hrabre sportiste na njihovim putevima uspeha, u narednim danima i kao ponosni partner Evrolige. Deo Unipol-a, vodeće evropske finansijske grupacije, kao društveno odgovorna kompanija, DDOR je godinama partner različitim sportskim organizacijama i događajima. Prvu polovinu 2022. godine svakako će obeležiti FINAL FOUR, koji će drugi put u poslednjih nekoliko godina biti održan u Beogradu, od 19. do 21. maja 2022. godine.

DDOR osiguranje biće prisutno i na ovom događaju u FAN ZONI na Savskom trgu, na kojem će sponzori ovog sportskog spektakla biti u prilici da organizuju zanimljive programe za posetioce, a za sve one koji neće biti u prilici da prate utakmice iz Štark arene, biće organizovan prenos utakmica uživo. DDOR će svoje aktivnosti usmeriti na podizanje svesti o štetnosti prekomernog korišćenja alkohola i korišćenja opijata, koji mogu da imaju poguban uticaj na zdravlje, učešće u saobraćaju ali i bavljenje sportom. Aktivacija „Drugi pogled na koš“ će svim posetiocima omogućiti doživljaj slobodnih bacanja sa posebnim naočarima koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola ili droga.

Svako ko uspe da ubaci tri slobodna bacanja sa naočarima i 3 bez njih na poklon će dobiti oficijelnu FINAL FOUR loptu, a za ostale učesnike pripremljene su druge utešne nagrade.

Povodom ulaska DDOR-a u partnerstvo sa Evroligom i početka FINAL FOUR turnira, Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, izjavio je:

„Veliko nam je zadovoljstvo što je DDOR osiguranje među partnerima Fan Zone Final Four turnira Evrolige, koji se održava u Beogradu, u jednoj od najlepših i najupečatljivijih Arena na svetu. Nakon izbijanja pandemije i nakon toliko komplikovanih godina, hiljade navijača iz čitave Evrope konačno mogu da se okupe i prate najbolju košarku na kontinentu, dele svoje strasti i emocije u tako uzbudljivom okruženju. Košarkaški duh i sportske vrednosti mogu lako da se integrišu u svakodnevni život i profesionalne performanse: ne postoje prečice do uspeha na terenu ili u životu, a izvrsnost je postepeni rezultat stalnog nastojanja da budemo bolji. Semafor neće pokazati zadovoljstvo svakog igrača koji je svakom svom članu tima dao sve na putu ka zajedničkom cilju. To je ono što je tim. Hajde da uživamo u ovom uzbudljivom putovanju, spektakl upravo počinje!”

Posetiocima će DDOR aktivaciona zona biti na raspolaganju svakog dana od 19. do 21. maja 2022. godine, u periodu od 10 do 22 časa, na Savskom trgu u Beogradu. Na istom mestu u četvrtak 19. i u subotu 21. maja biće organizovan prenos uživo svih utakmica iz Štark arene, u terminima od 18 i 21 čas, a u petak se od 17 časova očekuje spektakl na postavljenim terenima koji uključuje utakmice u košarci, basketu, zakucavanju i gađanju za tri poena. Ove atraktivne aktivnosti uključuju kako učešće već registrovanih timova, tako i učešće posetilaca FAN ZONE FINAL FOUR-a.

Pozivamo sve zaljubljenike u sport da dođu sami, sa prijateljima i porodicama i budu deo ovog jedinstvenog spektakla, na kojem će i kompanija DDOR osiguranje dati doprinos kroz podizanje svesti o značaju odgovornog ponašanja, zdravog načina života, brige o sebi i drugima i stvaranju sigurnijeg okruženja za život i rad.

DDOR osiguranje je prisutno na srpskom tržištu preko 75 godina. Od 2012. godine, deo je vodeće italijanske grupe Unipol Gruppo S.p.A, sa obračunatom premijom od više od 13 mlrd EUR u 2021. godini i sa blizu 17 miliona klijenata.

DDOR osiguranje u Srbiji, sa svojim timom od preko 1.300 zaposlenih i kroz svoju snažnu i razvijenu mrežu od 100 internih i preko 500 eksternih prodajnih mesta, uslužuje blizu 400 hiljada klijenata, sa premijom od gotovo 14 mlrd RSD. Kao društveno odgovorna kompanija, ona ulaže značajna sredstva u kulturu, umetnost, sport i bezbednost u saobraćaju. DDOR je zvanično osiguranje Olimpijskog komiteta Srbije i projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“.

Promo tekst