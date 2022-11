Mozzart daje najveće kvote na svetu: Švedska 2,25, Beršot 1,42, Ipsvič 1,85

Nigde nećete uspeti da nađete veće

Ostao je još samo jedan dan do Mundijala u Kataru, klupski fudbal je skoro potpuno stao. Ipak, bukmejkeri Mozzarta su opet uspeli da pronađu tri zanimljive utakmice i da vam pripreme lepo iznenađenje.

Na pobede reprezentacije Švedske, belgijskog drugoligaša Beršota i engleskog trećeligaša Ipsviča kvota će u svakom momentu da bude najveća na svetu.

ŠVEDSKA - ALŽIR (SUBOTA, 20.30), KEC 2,25

Prijateljska utakmica između selekcija koje su u fazi rekonstrukcije. Ni Šveđani, ni Alžirci nisu uspeli da se nađu na Svetskom prvenstvu u Kataru, tako da im sada predstoji samo da se spreme za nove kvalifikacione cikluse. Alžir je eliminisao Kamerun, rival Srbije na Mundijalu, tako da je malo nedostajalo da Orlovi sa Pustinjskim lisicama završe u grupi. Švedska je, kao što već znate, bila rival Srbije u Ligi nacija i ispala je u treći rang. U Beogradu je krajem septembra poražena sa 4:1. Od tada su Šveđani odigrali 1:1 sa Slovenijom, a potom pre tri dana pobedili u prijateljskoj utakmici Meksiko sa 2:1. Istog dana je i Alžir igrao prijateljski meč, remizirao je 1:1 sa Malijem.

BERŠOT - KLUB BRIŽ II (SUBOTA, 16.00), KEC 1,42

Beršot je prošle sezone ispao iz elitnog ranga, u koji namerava da se vrati ekspresno. Za sada je na odličnom putu da obezbedi sebi jedno od šest mesta u plej-ofu, pošto je trenutno treći sa 23 boda iz 13 kola. Drugi tim Klub Briža svakako ne može da se plasira u elitu, propozicije mu to ne dozvoljavaju, ali to ne umanjuje želju momaka u plavo-crnom dresu da se dokažu i skrenu pažnju na sebe. Istina, Klub Briž II je bez pobede u poslednja tri kola (dva poraza i jedan remi), ali je i dalje solidno plasiran, na visokoj sedmoj poziciji sa tri boda manje od Beršota. Ovi timovi su se sastali već jednom ove sezone, 3. septembra. Tada su se Ljubičasti vratili iz Briža sa sva tri boda, slavili su sa 2:1.

IKSITER - IPSVIČ (SUBOTA, 13.00), DVOJKA 1,85

Jedna od zanimljivijih utakmica koje su na programu danas u engleskoj Ligi 1. Ipsvič je u maloj rezultatskoj krizi, remizirao je u poslednja dva kola sa Čarltonom (4:4) i Čeltenhemom (1:1). Iskoristio je to Plimut, koji mu je pobegao na vrhu tabele na +4. Takođe, trećeplasirani Šefild Venzdej je prišao na samo bod zaostatka za Ipsvičem, što ga stavlja u dodatan pritisak pred gostovanje Iksiteru. Domaćin nema šanse da stigne vodeći trio i da se umeša u borbu za direktan plasman u Čempionšip (Ipsvič mu beži 13 bodova), ali još može da se provuče do drugog ranga kroz plej-of. Šestoplasirani Derbi ima četiri poena više, ništa što ne može da se nadoknadi. Iksiter i Ipsvič su se poslednji put sastali u januaru 2020. godine u Liga kupu. Tada je Iksiter slavio sa 2:1, a to je bio peti uzastopni njihov meč na kojem je došla igra GG.

