ŠIROK JE SPEKTAR ORUŽJA SRBIJE OD KOGA TREBA DA STREPE RIVALI: Lane Jovanović o Kataru i dometima Piksijevog tima na Mundijalu

Milan Lane Jovanović, nekadašnji fudbalski srpski reprezentativac u narodu i dalje uživa ogromno poštovanje. Njegova reč se ceni, citira, uvažava. Poznat je po britkom jeziku, pravičnim rečenicama bez floskula, koje pogađaju u suštinu. Častan i pošten čovek pre svega.

foto: Printskrin/Jutjub

Kurir i Milan Lane Jovanović (41) pričali su o predstojećem Mundijalu u Kataru, o tome šta može reprezentacija Srbije predvođena selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem uraditi tamo.

Krenimo redom.

Šta očekujete od Srbije na SP u Kataru?

- Odličan fudbal, kontinuitet onoga što su pre svega pokazali u celom ovom ciklusu. Da brane autoritet koji su izgradili rezultatima i načinom na koji su igrali. Normalno, rezultatski je teško prognozirati. Teška je grupa. Brazil je jedan od favorita za osvajanje Svetskog prvenstva, Švajcarska je neugodna, iako je skromnijeg fudbalskog potencijala od Srbije. Ali... Igra se samo jedna utakmica, sve će stati u nju. Da bi rezultat po nas bio povoljan, moraćemo da imamo i faktor sreće - rekao je Lane Jovanović, a onda poentirao:

- Fudbal nije pitanje života i smrti! Ako ga tako dožive igrači, možda ćemo ostvariti prognoze malog broja fudbalskih navijača, da Srbija opravda ime favorita iz senke. Imamo potencijal da igramo sa svima, to je suština.

foto: Profimedia

Kako vam izgledaju moderni stadioni u Kataru i šta možete reći o terminu odigravanja mundijala?

- Vidim da je arhitektura futuristička. Uz specifičnost igranja u terminu koji dosad nikada nije bio u istoriji, te dve komponente biće najupečatljivija dva detalja, kad je ovo SP u pitanju. Ne mislim da je igranje u ovom terminu deficiti, ili otežavajuća okolnost. Mislim da su igrači neisceđeni i da dolaze u punoj snazi, u odličnom takmičarskom ritmu. To može biti povoljna okolnost za sve, ne samo za Srbiju.

Da li planirate put u Katar i da li biste voleli da sa lica mesta gledate utakmice?

- Nažalost, ne. Odavno me ne privlače mesta masovnog okupljanja. Ne znam jesu li to godine, ili posledica profesionalnog igranja fudbala. Više volim mirniji ambijent. Kad bih mogao samo da gledam utakmicu i da se potezom dugmeta vratim u kuću u Novi Sad, to bilo bilo super. Ha, ha, ha... Uživao bih da gledam Srbiju, to bi bio doživljaj.

foto: Starsport

Gde leži snaga srpskog tima?

- Pre svega u neverovatno velikom potencijalu igrača, pojedinaca, koji funkcionišu kao sistem i tim. Tako da smatram da je selektor svoj dosadašnji mandat odradio na pravi način. Autoritet svog fudbalskog bekgraunda uspeo je da nametne. Imamo diciplinu, hijerarhiju, naravno atmosfera je posledica i dobrih rezultata. To je proporcionalno jedno sa drugim. Imamo sve preduslove da prezentujemo odličan fudbal, a onda i da se nadamo da nam budu naklonjene i sve ostale komponente za visok domet.

foto: Starsport

Ko vam se dopada od naših fudbalera?

- Mitrović! To što je on odigrao, nije niko u istoriji! To govore brojke. Ne bih bilo koga da izdavajam, ali tako je. Volim najviše Srbiju, ali to što je Mitrović igrao... Odlučujući golovi, statistika... Ubojit je tandem sa Tadićem. Milinković-Savić je kompletan igrač, može da asistira, da gol, nogom, glavom... Ogroman potencijal. Krila su nam odlična, imamo brze igrače u defanzivi, njih nekoliko. Defanzivni vezni red je stabilan, a to su igrači koji mogu da reše utakmicu. Imamo ofanzivni skok... Toliko je širok spektar oružja kojim možemo da ugrozimo protivnika, da se optimizam nameće kao jedino logično rešenje.

foto: Starsport©

S obzirom da se bliži SP, budi li kod vas sećanja i emocije na Mundijal u Južnoj Africi?

- Sećanja cele karijere su veoma živa. Naprosto to je nešto što je opredelilo moj život. Ono što je najupečatljivije jeste Svetsko prvenstvo. To je kulminacija jedne reprezentativne karijere. Tako da ću se toga uvek sećati rado i s ponosom. O mojim utiscima sam pričao mnogo puta i to treba da ostane u drugom planu.

foto: Starsport

Ima li Srbija šanse da se plasira u narednu fazu i koji su krajnji dometi Piksijevog tima?

- Srbija ima šanse da igra protiv svih, ravnopravno. A videli smo da može da bude i bolja od jedne velike reprezentacije, kakav je Portugal. Ako je Portugal referenca za evropski i svetski vrh, elitni fudbal, zašto bi se Srbija plašila bilo koga?! To ne znači da treba da budemo prepotentni i euforični. Takav luksuz sebi ne može da dozvoli ni Brazil. I oni će morati da poštuju svakog protivnika. Moramo da verujemo u sebe, to igrači pokazuju iz utakmice u utakmicu. Bez kompleksa - jasan je Milan Lane Jovanović.

O naslednicima Da moja deca postanu ljudi, fudbal nije merilo sreće Kako vidite svog naslednika Lazara? Imao je sjajne partije u kvalifikacijama za EP u dresu Srbije. - Nikada neću komentarisati potencijalni domet mojih sinova, ni njihov trenutne stanice u razvoju. Fudbal je javni posao, na terenu svako mora da gradi svoj identitet. Svi koji igraju fudbal moraju se dokazivati permanentno. Ovo je javna poruka. Kao svaki roditelj imam samo jedna imperativ. Da moja deca postanu ljudi, tačnije, društveno korisni ljudi sutra. Neka se bave čime žele i u čemu se pronađu. Fudbal ne mora da bude mera za sreću - zaključio je Lane Jovanović.

