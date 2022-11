Mozzartovci u Kataru: 24 časa iz sna (VIDEO)

Rano jutro, četvrtak – poletanje iz Beograda.

Rano jutro, petak – sletanje u Beograd.

A između – 24 časa o kojima sanja svaki ljubitelj fudbala: put u Dohu, obilazak fan zona, druženje sa srpskim navijačima (u slučaju nekih, i s Brazilkama), utakmica Brazil – Srbija s najboljih mesta na jednom od trenutno najboljih stadiona na svetu.

To je doživelo 122 Mozzartovih igrača, pobednika takmičenja Pogodi najveću kvotu (održanog od 1. aprila do 31. maja, pa od 1. septembra do 31. oktobra) tog 24. novembra 2022. godine, a na sledećem video-klipu možete ukratko videti kako je sve to izgledalo:

Za ovo putovanje znalo se odavno, pa nije ni čudo što su neki od pobednika bili pod „pritiskom“ okoline da „prodaju“ mesto u Mozzart avionu, što nije ni bilo moguće, a i da jeste, najbolji odgovor na pitanje da li bi neko to učinio dobili smo od Branislava Aleksića iz sela Gornja Bukovica kod Valjeva: „Dok sam igrao fudbal u okružnoj ligi lomio sam ruku, lomio sam nogu... Toliko ga volim. I sad da prodam kartu za Brazil – Srbija?! Ma ovo putovanje ne bih prodao da nemam leba da jedem.“

Bilo je sjajnog druženja, glasnog navijanja, nadvikivanja s brojnijim Brazilcima u Biseru pustinje, u toj dalekoj prebogatoj zemlji Katar.

„Putovanje je bilo sjajno. Plus što je Mozzart izabrao mesta koja bih sam sebi kupio. Nije moglo bolje osim da možda sednemo Piksiju u krilo. Bilo je ludo, nezaboravno, malo naporno… Ali nema dileme da bi umor bio značajno manji da je Srbija pobedila. Držao bi nas adrenalin do kraja puta. Ovako je malo splasnulo. Jedna egzibicija koju je teško prepričati dok se ne doživi“, rekao nam je Ivan Ivanić, Mozzartov igrač iz Beograda.

Osim sećanja za ceo život, putnicima će uspomene ostati i u telefonima, trudili su se svi da uslikaju svaki detalj i što brže ga pošalju za Srbiju – rodbini, prijateljima… a posebno aktivan bio je Ljubiša Srećković iz Mionice:

„Slikali smo se grupno, snimao sam i neke delove utamice, naše navijače… Imam fotografiju sa dve Brazilke, imam i sliku sa našim bivšim reprezentativcem Duškom Tošićem na aerodromu pre povratka.“

U Beograd je Mozzartov avion sleteo praktično bez prtljaga jer je putovanje trajalo 24 časa, ali pun utisaka koji ostaju za ceo život.

Za potpun ugođaj nedostajala je „samo“ pobeda Orlova, ali ona će doći već u ponedeljak, protiv Kameruna.

