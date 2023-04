DA LI SU SPORTISTI NAJJAČI BREND REGIONA "Kad igraju Novak, Ibrahimović ili Modrić cijeli Balkan navija za njih"

Da li su sportisti najjači brend regiona?

Kakve veze imaju sport i regionalna ekonomija?

Ruši li uspeh sve predrasude?

Na Jahorina ekonomskom forumu, koji se održava od 26. do 28. aprila 2023. godine, posebno mesto zauzima tema sporta, kao najjačeg regionalnog brenda.

"U specifičnim okolnostima globalne ekonomske krize, ratnih dešavanja u Evropi i posljedica pandemije od kojih se čovječanstvo još uvijek nije oporavilo, značaj ovakvih stručnih skupova u regionu nikad nije bio veći. Posebno kada je u pitanju tema udruživanja zapadnog Balkana. Kroz panel.posvećen sportu želimo da pokažemo kako to izgleda kada nas izuzetnost poveže. Isto to možemo da postignemo i u ekonomiji a Otvoreni Balkan je prvi korak ka tome. Kad igraju Novak, Ibrahimović ili Modrić cijeli Balkan navija za njih. Zašto to ne bismo mogli da postignemo i u ekonomiji?" - poručio je osnivač JEF Goran Račić uoči Foruma dodavši da smo nedavno svjedočili tome da je Željko Obradović aplauzima dočekan u Zagrebu, Splitu, Zadru, Podgorici, Skoplju.

Na panelu posvećenom sportu govoriće:

Rade Bogdanović, bivši profesionalni fudbaler i stručni fudbalski konsultant

Zdravko Mamić, fudbalski menadžer, bivši predsednik NK Dinamo

Branislav Bane Prelević, bivši košarkaš i predsednik košarkaškog kluba Paok iz Soluna

Mehmed Baždarević, fudbalski menadžer i bivši profesionalni fudbaler

Edo Pezzi, legendarni sportski novinar

