OBASJANI SUNCEM SRPSKE PLANINE, dečaci iz bivše zajedničke države opet na SOCCERBET KUPU PRIJATELJSTVA

Rastu neki novi klinci, neka deca koja nisu ni bila tu kada je postojala ona velika Juga koja je dala omladince koji su bili prvaci sveta 1987. i koji su umalo izbacili Maradonu sa Mundijala u Italiji 1990. godine. Prošla su ta vremena, stvorene su nove države, a jedno je ostalo – talentovana deca kojoj će se svet diviti. Ovi klinci, od Vardara do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana, baš oni koje će fudbalski put širom sveta voditi, a koji će uvek nositi tu ljubav prema lopti. Od brda preko reka, pa sve do lepote Zlatibora, svi oni će biti na Soccerbet Kupu prijateljstva. Obasjani suncem srpske visoravni, klinci sa Balkana pokazaće fudbalske čarolije.

Na vrata kuca nova generacija, pre svega dobrih ljudi, a onda i vrhunskih sportista. Najbolji momci iz bivše Jugoslavije učestvovaće na najjačem turniru u regionu.

Kao društveno odgovorna kompanija, Soccerbet je već tradicionalno sponzor ovog turnira koji se održava peti put na Zlatiboru.

Učesnici Soccerbet Kupa prijateljstva 2023. su: Akademija Pandev, Borac Banjaluka, Crvena zvezda, Maribor, Osijek, Partizan, Sarajevo, Sloboda Tuzla, Šibenik, Sutjeska, Željezničar i Vojvodina koja brani titulu osvojenu prošle godine u finalu protiv zagrebačkog Dinama.

Skoro svi najveći klubovi one bivše Jugoslavije biće na Zlatiboru! Može li bolje?

Novi Dragan Stojković, Dejo Savićević, Predrag Mijatović, Vladimir Jugović, Slaviša Jokanović, Savo Milošević, Zlatko Zahović (igrao za Kovinar iz Maribora), Goran Pandev, Milan Lane Jovanović, Rade Bogdanović, Davor Šuker, Luka Modrić, Edin Džeko, Mirko Vučinić, Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović... su tu, na kupu kojim je Soccerbet uspeo da ujedini region.

Upravo je idejni tvorac ovog tradicionalnog turnira Savo Milošević, koji je prvi rešio da okupi decu regiona najpre u Bijeljini, a zatim na Zlatiboru, te omogući druženje i igru ekipa sa prostora bivše Jugoslavije.

Mnoge sadašnje zvezde evropskog fudbala bile su na ovom turniru. Pre svih, Dušan Vlahović. Nadamo se da će ovaj turnir podariti svetu nove zvezde.

Od ove godine imate i Live ponudu koju je kompanija Soccerbet spremila za sve ljubitelje mlađih fudbalskih kategorija, a koju možete videti na www.soccerbet.rs

Kompanija Soccerbet je srećna što ima priliku da bude prva na ovim prostorima koja je uspela da okupi najtalentovanije fudbalere regiona na jednom turniru. Uz prenose na kanalima Sport kluba, želimo da vidimo vitešku borbu i divno druženje budućih zvezda fudbala na Zlatiboru.

A grupa: Crvena zvezda, Osijek, Sloboda Tuzla

B grupa: Partizan, Maribor, Borac Banjaluka

C grupa: Šibenik, Željezničar, Sutjeska

D grupa: Vojvodina, Sarajevo, Akademija Pandev

Četvrtfinale

1A – 2C

2A – 1C

1B – 2D

2B – 1D

Polufinale

A1/C2 - A2/C1

B1/D2 - B2/D1

Finale

A1/C2 - A2/C1 - B1/D2 - B2/D1

