Sanjala je igru, trenirala za pobedu, borila se za poštovanje. Ona je mnogo više od kapitena ŽFK Spartak i nacionalnog tima. Ona je moderni superheroj u kopačkama, igračica koja je odbila i slavni Real Madrid da bi učvrstila temelje ženskog fudbala u Srbiji.

Jer fudbal je za nju mnogo više od igre. Više od slave, više od novca.

Igra na emociju, inspiraciju, čistu ljubav. Igra za svaku devojčicu koja je verovala da može. I dokazala da jeste.

„Nisam samo igrala fudbal, gradila sam put za sve one koje dolaze“, poručila je Violeta Slović na svečanom otvaranju mini-pič terena u njenu čast.

Lider Spartaka i reprezentacije Srbije izvela je početni udarac na novom fudbalskom igralištu pored Gradskog stadiona u Subotici. Šesti mini-pič teren u sklopu akcije Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre” obnovljen je u okviru kompleksa Gradskog stadiona, a biće potpuno otvoren za sve rekreativce, ali i mlade nade koji žele da krenu stopama Violete i njenih saigračica.

„Ovo je veoma poseban osećaj, ovo su uspomene za ceo život koje će ostati duboko u mom sećanju. Hvala Fondaciji Mozzart na nezaboravnom trenutku, dokazali su da veruju u nas i ceo ženski sport. Njihova posvećenost razvoju sporta i zajednice je inspirativna. Nije lako biti devojčica u fudbalu, ali želim da im poručim, da sanjaju svoje snove, da veruju i da će se svaki san ostvariti ako su disciplinovane i ako imaju veliku želju za uspehom”, istakla je Violeta Slović, prva dobitnica Zlatne lopte FSS-a.

Svoju bogatu kolekciju trofeja upotpunila je i simboličnom „zlatnom kopačkom“ koju joj je uručio upravitelj Fondacije Mozzart Borjan Popović, u znak zahvalnosti za ogroman doprinos razvoju ženskog fudbala.

Veliki broj devojčica zaigrao je fudbal na svečanom otvaranju u njenu čast, a Fondacija Mozzart nagradila je svaki gol, asistenciju i lep potez na humanitarnom meču Spartaka i Kerver akademije i celokupan fond od 300.000 dinara donirala mlađim kategorijama ŽFK Spartak za dalji razvoj ženskog fudbala u ovom šampionskom gradu.

„Ovo je poseban dan za Suboticu, ŽFK Spartak, ženski sport. Nije otvoren samo teren, već prostor za sećanje, inspiraciju i budućnost. Teren koji nosi ime Violete Slović nije slučajan. Ona je bila i ostala kapiten, lider, uzor. Prva žena u istoriji koja je dobila teren sa svojim imenom i muralom. I to ne kao simbol prošlosti – već kao vetar u leđa budućim generacijama. Hvala ljudima iz Mozzart Fondacije koji veruje u sport, u žene u sportu, u snagu zajedništva. Ovaj teren ostaje generacijama koje dolaze. Da treniraju, sanjaju, veruju, kao što je i Violeta verovala. Neka ovaj teren bude mesto gde se rađaju nove šampionke. Jer dela ostaju“, naglasio je Bojan Arsić, generalni sekretar ŽFK Spartak.

Obnova ovog terena je i deo šireg projekta „Fudbal je za sve, fudbal je za devojčice“ u okviru koga su FSS i Mozzart prethodnih godina osnaživali mlade dame širom zemlje da obuju kopačke i razbiju predrasude. Vrhunac zajedničke inicijative je otvaranje prvog mini-pič terena u Srbiji koji je posvećen jednoj fudbalerki.

ŠESTI MINI-PIČ TEREN U SRBIJI