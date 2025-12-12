Slušaj vest

Kurir je pripremio specijalan sportski poklon za sve ljubitelje košarke! U utorak, 16. decembra, uz dnevne novine Kurir stiže album za sličice EuroLeague 2025/26, najnovija zvanična Panini kolekcija posvećena elitnom evropskom takmičenju.

Album donosi stranice za sve timove, igrače i specijalna izdanja koja će obradovati i najstrastvenije kolekcionare. Idealna prilika da započnete novu sezonu skupljanja i popunjavanja, baš u trenutku kada se uzbuđenje na terenima Evrolige zahuktava.

Ne propustite – samo u utorak, 16. decembra, samo uz Kurir!

EuroLega26_cover.png
Foto: Promo

Kurir.rs