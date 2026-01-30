JEDINSTVENA KVOTA 11: Meč Đoković – Siner se bogato isplatio igračima Meridiana (FOTO)
Još jedna velika pobeda. Još jedno veliko finale. Još jedan doktorski rad maestralnog Novaka Đokovića!
Najbolji teniser na svetu ponovo je pokazao zašto su godine samo broj i objasnio da kada je on u pitanju – epitet najbolji nikada nije nešto što se koristi u prošlom vremenu.
Novak Đoković će igrati finale Australijan opena posle spektakularnog, nezaboravnog polufinala!Meč koji je trajao preko četiri časa sadržao je sve što je potrebno za titulu “epski.”
Novak Đoković – Janik Siner 3:2 (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) – rezultat koji je obradovao čitavu naciju. Posle meča protiv Muzetija mnogi su već otpisali Noleta i, po nekoj ustaljenoj navici, počeli da ga „šalju“ u prevremenu penziju. Ali, kao i mnogo puta do sada, Đoković je još jednom demantovao skeptike.
