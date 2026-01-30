Slušaj vest

Još jedna velika pobeda. Još jedno veliko finale. Još jedan doktorski rad maestralnog Novaka Đokovića!

Najbolji teniser na svetu ponovo je pokazao zašto su godine samo broj i objasnio da kada je on u pitanju – epitet najbolji nikada nije nešto što se koristi u prošlom vremenu.

Novak Đoković će igrati finale Australijan opena posle spektakularnog, nezaboravnog polufinala!Meč koji je trajao preko četiri časa sadržao je sve što je potrebno za titulu “epski.”

Novak Đoković – Janik Siner 3:2 (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) – rezultat koji je obradovao čitavu naciju. Posle meča protiv Muzetija mnogi su već otpisali Noleta i, po nekoj ustaljenoj navici, počeli da ga „šalju“ u prevremenu penziju. Ali, kao i mnogo puta do sada, Đoković je još jednom demantovao skeptike.

