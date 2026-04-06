Da dobru tradiciju ne valja prekidati potvrdio je još jednom Mozzartov tim „Nepobedivi”, koji već petu godinu zaredom uspešno savladava sve prepreke na događajima Invictus Challenge by Fondacija Mozzart. Startna pozicija i ove godine bila je Petrovaradinska tvrđava, odakle se poznata ekipa otisnula u osvajanje još jednog adrenalinskog izazova.

Petrovaradinska tvrđava i ove godine je poslužila kao spektakularna kulisa za trku koja je učesnike vodila kroz njene skrivene prolaze, strme staze i istorijske bedeme. Takmičari su tokom staze savladavali brojne prepreke postavljene širom kompleksa tvrđave – od penjanja i provlačenja, do balansiranja i testiranja fizičke snage, ali i mentalne izdržljivosti.

Posebnu atmosferu stvaralo je to što se trka odvijala u večernjim satima, kada je tvrđava obasjana svetlima, a pogled na osvetljeni Novi Sad dodatno je pojačavao doživljaj svakog koraka i savladane prepreke. Uz muziku, bodrenje publike i takmičarski duh, učesnici su prolazili kroz izazove koji su ih iznova podsećali da granice postoje samo da bi bile pomerene.

„Ponosni smo što Invictus Challenge iz godine u godinu raste i što smo već petu godinu zaredom na ovom spektakularnom mestu okupili veliki broj ljudi koji vole izazove i aktivan način života. Naš cilj je da kroz ovakve događaje promovišemo sport, zajedništvo i pomeranje ličnih granica, a Petrovaradinska tvrđava daje trci poseban karakter i energiju koju učesnici pamte“, poručila je Jelena Zrnzević iz Fondacije Mozzart.

Invictus Challenge iz godine u godinu raste i postaje sve prepoznatljiviji sportsko-rekreativni događaj, a činjenica da se trka na Petrovaradinskoj tvrđavi održava već petu godinu zaredom u saradnji sa Fondacijom Mozzart potvrđuje njen značaj i popularnost među učesnicima iz zemlje i regiona.

Spoj sporta, istorije i adrenalina učinio je da Petrovaradinska tvrđava i ove godine postane mesto gde se pomeraju lični rekordi, ali i mesto na kome se slavi snaga volje. Invictus Challenge tako nastavlja da gradi svoju tradiciju, okupljajući sve one koji veruju da je najveća pobeda – pobediti sebe.

NAREDNA DESTINACIJA – ŠTRAND