Na fudbalskom terenu mnogo toga zavisi od krampona – brzine, stabilnosti, sigurnog koraka i dobrog poteza. Ipak, ono što je još važnije za svaku sportistkinju jesu hormoni, nevidljivi saveznici organizma koji utiču na energiju, snagu, koncentraciju i celokupno zdravlje. Bez njihove ravnoteže nema ni vrhunske forme, ni dobrog osećaja, ni sigurnosti van terena. Upravo sa tom idejom sprovodi se akcija „Kramponi i hormoni“, zajednička inicijativa Fondacije Mozzart i Fudbalskog saveza Srbije, koja spaja sport i brigu o zdravlju žena.

Akcija se realizuje u okviru besplatnog karavana „Tvoja štitna, tvoj štit“ koji Udruženje „Heroine“, uz podršku Fondacije Mozzart, već treću godinu zaredom realizuje sa ciljem da građanima širom Srbije približi važnost prevencije bolesti štitne žlezde i omogući lakši pristup pregledima.

Karavan besplatnih pregleda štitne žlezde krenuo je na svoj put po Srbiji gde će imati 20 stanica. Početak je bio fudbalski teren u Železniku gde su mlade fudbalerke bile na pregledu kao i brojni građani. Potom je karavan bio u Vojvodini gde je prva stanica bila Kucura, pa Zmajevo i Srbobran. Za samo tri dana obavljeno je više od 200 besplatnih pregleda.

Kovačica je u planu za vikend, a zatim slede Resavica (11. maja), Svilajnac (12. maja), Rača (13. maja), Knić (14. maja), Čačak (15. maja). Stanica karavana biće i Vrnjačka Banja (16. maja), Merošina (17. maja), Doljevac (18. maja) i dan kasnije Niš. Od 20. maja karavan se spušta na jug i to u Svrljig (20. maja), Vlasotince (21. maja), a dan kasnije je Lebane (22. maja) i Vladičin Han (23. maja). I za kraj sledi Ub (24. maja) i velika završnica u Beogradu, 25. maja, na Svetski dan štitne žlezde.