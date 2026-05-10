Nastavljajući svoju humanu misiju pružanja pomoći zajednici, kompanija Meridian je svojim društveno-odgovornim angažmanom uticala na razvoj srpskog sporta, ne štedeći pri tome svoje brojne resurse.

Uspostavljajući čvrste veze i uspešne saradnje sa mnogim klubovima, sportskim Savezima, udruženjima i školama sporta, ova organizaciona mreža je na mnoge načine uspela da omogući najkvalitetnije uslove za bavljenje sportom velikom broju građana.

Podrška najmlađima: Ulaganje u buduće šampione

Istinski se trudeći da deca i klubovi imaju najbolje uslove za trening i igranje utakmica, Meridian fondacija je sprovela akciju ulaganja u dečiji sport i promociju najmasovnijeg dečijeg fudbalskog takmičenje u zemlji, Lige budućih šampiona. Na zadovoljstvo budućih fudbalera, donirano je stotinu dresova, kao i 140 fudbalskih lopti najvišeg kvaliteta, kojima će se u balon halama i salama širom zemlje igrati mnoge odlučujuće utakmice.

Obnova infrastrukture: Gde je nestao koš?

Sportske terene nije potrebno samo graditi, već i održavati, uređivati i brinuti da oni ostanu funkcionalni i za naredne generacije koje dolaze. Mesta gde su se školarci svakodnevno okupljali posle škole, gde su stariji svraćali nakon obavljenog posla, vremenom su iščezla, jer je na mnogima od njih nestao koš.

Povodom toga, kompanija Meridian se odlučno upustila u rešavanje ovog problema i zajedno sa lokalnom zajednicom odigrala još jednu bitnu partiju za dobrobit sporta i društva. Akcijom „Gde je nestao koš“ donirane su i postavljene nove košarkaške table, pa se omiljena igra pod obručem vratila na teren u opštinama Sombor, Majdanpek, Aleksinac, Obrenovac, Leskovac, Kovačica, Žitorađa, Lazarevac, Kula, Sremski Karlovci, Vrbas, Bojnik, Zaječar, Brodarevo, Požarevac.

Inkluzija i humanost kroz sport

Poseban fokus Fondacija Meridian stavlja na osetljive grupe i solidarnost. Prepoznata kao jedna od najvećih organizacija osoba sa intelektualnim i fizičkim poteškoćama, Specijalna Olimpijada Srbije aktivno radi na sportskom i socijalnom uključivanju mnogih ljudi sa bilo kojim oblikom hendikepa. Koliko je važno osobama sa hendikepom dozvoliti i pružiti priliku da se bave sportom, najbolje objašnjava gest Meridian fondacije, koja je donacijom pomenutoj organizaciji pomogla u funkcionisanju i realizaciji brojnih sportskih igara za specijalne olimpijce.

U istom duhu, obezbeđivanjem podrške mnogim našim sugrađanima, Meridian fondacija je zajedno sa Sportskim savezom Srbije sprovela akciju ulaganja i promocije sporta, stavljajući, osim razvoja srpskog sporta, poseban akcenat i na humanitarnost i filantropiju. Zahvaljujući pobedi na 6. Seoskim igrama SSS, ekipa Brodareva iz Prijepolja, osvojila je rukometni teren u njihovom mestu, a Meridian fondacija se kao pokrovitelj, dodatno potrudila da prvoplasiranu ekipu nagradi i sa hiljadu evra, namenjenih u humanitarne svrhe, koje su zajedno donirali Domu zdravlja u Brodarevu.

Promocija zdravih navika i prirode

Pored timskih sportova, podrška nije izostala ni u oblasti rekreativnog i planinskog sporta. Trkačka manifestacija Serbia Epic Trail, koja okuplja stotene takmičara i ljubitelja trčanja, planinskog biciklizma i e-bikeova, podržana je od strane Meridian fondacije. Glavni cilj zajedničke akcije bio je podsticanje razvoja sporta i unapređenje sportskih aktivnosti, ali i promocija zajedništva, zdravih životnih navika i ljubavi prema prirodi.

Lider u sportskim partnerstvima

Posebno mesto u strategiji podrške zauzimaju strateška partnerstva sa vodećim sportskim kolektivima i organizacijama, čime Meridian direktno doprinosi vrhunskim sportskim rezultatima. Kao naslovni sponzor Košarkaškog kluba Crvena zvezda Meridianbet, ali i verni partner Košarkaškog kluba Vršac, kompanija aktivno učestvuje u jačanju klupske košarke.

Snaga ove podrške širi se i na institucionalni nivo kroz sponzorstvo Meridianbet Košarkaške lige Srbije i saradnju sa Košarkaškim savezom Vojvodine, dok se kroz podršku Srpskoj federaciji mini fudbala osnažuje rad organizacije koja na visokom nivou razvija ovaj sport, promovišući takmičarski duh i masovnost kao ključne faktore za jačanje sportske baze društva.