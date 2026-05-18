HUMANITARNI STONOTENISKI KUP: Fondacija Mozzart i STK Partizan u znaku sporta i solidarnosti
Sport ima moć da spaja ljude, inspiriše zajedništvo i pokrene promene tamo gde su najpotrebnije. Upravo zato će predstojeći Humanitarni Mozzart kup u stonom tenisu okupiti ljubitelje ovog dinamičnog sporta u jedinstvenoj misiji – da svaki odigrani poen dobije dodatnu vrednost i postane doprinos humanitarnom cilju.
U organizaciji Fondacije Mozzart i STK Partizan, turnir će 24. maja u Sportskom centru Rakovica okupiti učesnike spremne da sportski duh pretvore u konkretan čin podrške zajednici. Za svaki osvojeni poen tokom takmičenja, Fondacija Mozzart izdvajaće finansijska sredstva namenjena podršci zdravstvenom sistemu, potvrđujući još jednom da sport može biti snažan saveznik humanosti.
Humanitarni Mozzart kup biće prilika da se kroz fer-plej, energiju i takmičarski entuzijazam pošalje važna poruka solidarnosti i društvene odgovornosti. Pored sportskog nadmetanja, događaj nosi i širi cilj – podizanje svesti o značaju ulaganja u zdravstvo i zajedničkog doprinosa boljim uslovima lečenja.
Pravo učešća imaju isključivo neregistrovani igrači i oni koji su registrovani za klubove koji se ne takmiče u dva najviša ranga zvaničnih liga STSS, Superligi i Prvoj ligi. Prijave su besplatne i dostavljaju se na broj telefona 0643303805, putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa. U prijavi je potrebno navesti ime, prezime i klub za koji igrač nastupa ukoliko je registrovan. Prijavni rok traje do petka 22. maja ili do popune ograničenih kapaciteta.
Svakog ko odluči da 24. maja poseti Sportski centar u Rakovici može očekivati dan ispunjen uzbudljivim mečevima, sportskim izazovima i humanim gestovima. Jer će svaki servis, svaki poen i svaka pobeda biti korak ka važnom cilju, a igra sa dva reketa postaće podrška onima kojima je najpotrebnija.