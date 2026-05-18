Sport ima moć da spaja ljude, inspiriše zajedništvo i pokrene promene tamo gde su najpotrebnije. Upravo zato će predstojeći Humanitarni Mozzart kup u stonom tenisu okupiti ljubitelje ovog dinamičnog sporta u jedinstvenoj misiji – da svaki odigrani poen dobije dodatnu vrednost i postane doprinos humanitarnom cilju.

U organizaciji Fondacije Mozzart i STK Partizan, turnir će 24. maja u Sportskom centru Rakovica okupiti učesnike spremne da sportski duh pretvore u konkretan čin podrške zajednici. Za svaki osvojeni poen tokom takmičenja, Fondacija Mozzart izdvajaće finansijska sredstva namenjena podršci zdravstvenom sistemu, potvrđujući još jednom da sport može biti snažan saveznik humanosti.

Humanitarni Mozzart kup biće prilika da se kroz fer-plej, energiju i takmičarski entuzijazam pošalje važna poruka solidarnosti i društvene odgovornosti. Pored sportskog nadmetanja, događaj nosi i širi cilj – podizanje svesti o značaju ulaganja u zdravstvo i zajedničkog doprinosa boljim uslovima lečenja.