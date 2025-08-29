Slušaj vest

Posle sjajnog starta, košarkaši Srbije ulaze u drugi meč na Evropskom prvenstvu, sa energijom, samopouzdanjem i željom da pokažu da jedino zlato dolazi u obzir.

Brza igra, precizni šutevi i nesalomiva odbrana – Srbija je spremna da ponovo očara publiku. Portugalci dolaze s borbenim duhom i nepredvidivim napadima, spremni da pruže otpor, ali naši momci znaju koji je glavni cilj.

Svaki koš i svaka akcija biće važni, a za tebe je posebno važna svaka trojka koju “Orlovi” postignu.

Meridianbet je za tebe pripremio nešto posebno za svaku trojku naših “Orlova” stiže 50 dinara bonusa na tiket. Bogdan Bodanović, Marko Gudurić, Vasa Micić, Nikola Jokić – oni su raspoloženi, a njihova razigranost može doneti sjajne vesti za tebe.

U to ime, donosimo i neke predloge za tiket:

Ukupno postignutih trojki:

Marko Gudurić 2+ kvota 2.80
Bogdan Bogdanović 3+ kvota 2.15
Aleksa Avramović 2+ - kvota 1.97


Ali to nije sve – za sve ljubitelje klađenja pripremili smo i fantastičan Eurobasket specijal! U njemu vas čekaju dodatne igre, bonus šanse i opcije koje će učiniti praćenje turnira još uzbudljivijim.

Brza igra, precizni šutevi i snajperska ruka naših momaka danas donose, ne samo uzbuđenje na terenu, već i neverovatne bonuse!

Ukoliko nemaš nalog na meridianbet.rs – pravo je vreme da ga kreiraš jer te čeka i fantastičan BONUS DOBRODOŠLICE u vidu 5 dana igre bez rizika – i do 6.500 RSD bonusa!

