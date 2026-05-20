Slušaj vest

Fudbalski klub Vojvodina objavio je danas da će ulaz na predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Novog Pazara biti besplatan.

"Iako je Vojvodina već obezbedila drugo mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, tim Miroslava Tanjge ima barem dva motiva da upiše novu pobedu", navodi se u saopštenju Vojvodine.

Prvi je, kako se navodi, da postavi rekord po broju pobeda u jednoj sezoni.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Vojvodina je trenutno na 22 pobede, koliko je uspela da ostvari samo još u dva navrata, u sezonama 1994/95. i 2016/17.

Kako se dodaje, drugi motiv je još jedan rekord - po broju osvojenih bodova. Vojvodina trenutno ima 73, a u 1994/95. sa Miloradom Kosanovićem na klupi imala je rekordnih 75.

"U prevodu, ukoliko Vojvodina pobedi Novi Pazar, postaviće nova dva rekorda, po broju pobeda i osvojenih bodova, a ne treba zaboraviti da je ove sezone već postavljen jedan, po broju trijumfa na gostovanjima (11)", navodi se u saopštenju.

Utakmica poslednjeg kola Super lige Srbije između Vojvodine i Novog Pazara igra se u subotu od 18.00.

Ne propustiteFudbalNEMANJA RADONJIĆ I DUŠAN TADIĆ U VOJVODINI!? Ovo je prava istina o dve bombe u Novom Sadu: Trener Miroslav Tanjga otvorio dušu!
Miroslav Tanjga Nemanja Radonjić Dušan Tadić
FudbalVELIKA POBEDA VOJVODINE: Pogledajte kako su Novosađani srušili OFK Beograd (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-05-13 at 21.10.06.jpeg
FudbalPAKLENO TEŽAK PUT, ALI I DUPLA ŠANSA! Šta čeka Vojvodinu u kvalifikacijama za evropska takmičenja?!
WhatsApp Image 2026-05-13 at 21.10.06 (1).jpeg
FudbalKO SE OVOME NADAO? KATASTROFA ZA KLUB! Partizan ostao bez mesta u Ligi Evrope!
Srđan Blagojević

 BONUS VIDEO:

00:51
Gol Vojvodine protiv Crvene zvezde Izvor: Arena 1 Premium