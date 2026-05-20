Fudbalski klub Vojvodina objavio je danas da će ulaz na predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Novog Pazara biti besplatan.

"Iako je Vojvodina već obezbedila drugo mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, tim Miroslava Tanjge ima barem dva motiva da upiše novu pobedu", navodi se u saopštenju Vojvodine.

Prvi je, kako se navodi, da postavi rekord po broju pobeda u jednoj sezoni.

Vojvodina je trenutno na 22 pobede, koliko je uspela da ostvari samo još u dva navrata, u sezonama 1994/95. i 2016/17.

Kako se dodaje, drugi motiv je još jedan rekord - po broju osvojenih bodova. Vojvodina trenutno ima 73, a u 1994/95. sa Miloradom Kosanovićem na klupi imala je rekordnih 75.

"U prevodu, ukoliko Vojvodina pobedi Novi Pazar, postaviće nova dva rekorda, po broju pobeda i osvojenih bodova, a ne treba zaboraviti da je ove sezone već postavljen jedan, po broju trijumfa na gostovanjima (11)", navodi se u saopštenju.

Utakmica poslednjeg kola Super lige Srbije između Vojvodine i Novog Pazara igra se u subotu od 18.00.

