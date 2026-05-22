Arsenal je 14. put postao prvak Engleske, a koja je po redu ovo bila titula u Premijer ligi?

Treća
Četvrta
Druga
Peta
2 / 10

Ko je prvi Srbin koji je zaigrao u Premijer ligi?

Saša Ćurčić
Slaviša Jokanović
Savo Milošević
Goran Bunjevčević
3 / 10

Koji fudbaler ima najviše het-trikova (12) u istoriji Premijer lige?

Serhio Aguero
Erling Haland
Hari Kejn
Alan Širer
4 / 10

Ko je bio prvi šampion Premijer lige?

Liverpul
Mančester junajted
Arsenal
Notingem Forest
5 / 10

Mančester Junajted (dva puta), Lester i Liverpul drže izjednačeni rekord za najubedljiviju pobedu u Premijer ligi. Koji je rezultat u pitanju?

11:2
10:1
8:0
9:0
6 / 10

Puno prvoklasnih napadača je igralo u Premijer ligi. Ko od njih drži rekord za najviše golova (36) u jednoj sezoni?

Erling Haland
Mohamed Salah
Serhio Aguero
Luis Suarez
7 / 10

Ričard Dan i Dankan Ferguson su rekorderi po broju crvenih kartona u Premijer ligi - čak osam. Koji čuveni fudbaler deli ovaj poduhvat sa njima?

Erik Kantona
Vini Džons
Roj Kin
Patrik Vijera
8 / 10

Koji fudbaler ima najviše nastupa (657) u Premijer ligi?

Geret Beri
Džejms Milner
Frenk Lampard
Rajan Gigs
9 / 10

6. Koji klub je osvojio titulu sa najmanjim brojem bodova (75) u istoriji Premijer lige?

Lester
Liverpul
Mančester junajted
Čelsi
10 / 10

Koji fudbaler je dao najviše golova levom nogom u istoriji Premijer lige?

Mohamed Salah
Robin van Persi
Robi Fauler
Rajan Gigs
