Testirajte svoje znanje o Premijer ligi kroz naš uzbudljiv kviz. Da li ste pravi ljubitelj fudbala?
DA LI POZNAJEŠ PREMIJER LIGU? Ako je tvoj odgovor DA - ovo je pravi kviz za tebe
1 / 10
Arsenal je 14. put postao prvak Engleske, a koja je po redu ovo bila titula u Premijer ligi?
Treća
Četvrta
Druga
Peta
2 / 10
Ko je prvi Srbin koji je zaigrao u Premijer ligi?
Saša Ćurčić
Slaviša Jokanović
Savo Milošević
Goran Bunjevčević
3 / 10
Koji fudbaler ima najviše het-trikova (12) u istoriji Premijer lige?
Serhio Aguero
Erling Haland
Hari Kejn
Alan Širer
4 / 10
Ko je bio prvi šampion Premijer lige?
Liverpul
Mančester junajted
Arsenal
Notingem Forest
5 / 10
Mančester Junajted (dva puta), Lester i Liverpul drže izjednačeni rekord za najubedljiviju pobedu u Premijer ligi. Koji je rezultat u pitanju?
11:2
10:1
8:0
9:0
6 / 10
Puno prvoklasnih napadača je igralo u Premijer ligi. Ko od njih drži rekord za najviše golova (36) u jednoj sezoni?
Erling Haland
Mohamed Salah
Serhio Aguero
Luis Suarez
7 / 10
Ričard Dan i Dankan Ferguson su rekorderi po broju crvenih kartona u Premijer ligi - osam. Koji čuveni fudbaler deli ovaj poduhvat sa njima?
Erik Kantona
Vini Džons
Roj Kin
Patrik Vijera
8 / 10
Koji fudbaler ima najviše nastupa (657) u Premijer ligi?
Geret Beri
Džejms Milner
Frenk Lampard
Rajan Gigs
9 / 10
6. Koji klub je osvojio titulu sa najmanjim brojem bodova (75) u istoriji Premijer lige?
Lester
Liverpul
Mančester junajted
Čelsi
10 / 10
Koji fudbaler je dao najviše golova levom nogom u istoriji Premijer lige?
Mohamed Salah
Robin van Persi
Robi Fauler
Rajan Gigs
