Amerikanac poznat pod nadimkom “Tihi Sten” godinama je bio na udaru navijača Arsenala, koji su ga optuživali da klub koristi samo kao biznis projekat. Međutim, nakon ogromnih ulaganja i strpljivog građenja ekipe, Arsenal je konačno stigao do trofeja koji je čekao još od ere Arsena Vengera.

Kroenke danas važi za jednog od najmoćnijih ljudi u svetu sporta. Prema Forbesu, njegovo bogatstvo procenjuje se na više od 20 milijardi dolara, dok pojedini američki mediji tvrde da njegova imperija vredi i znatno više.

Ali Arsenal je samo deo njegove sportske mašinerije!

Preko kompanije "Kroenke Sports & Entertainment" poseduje neke od najvećih klubova i franšiza na planeti. Verovali ili ne, poseduje po jednu ekipu iz četiri najveća američka sporta - pored NFL Los Anđeles Remsa, u njegovom vlasništvu je NBA franšiza Denver Nagets, Kolorado Avelanž koji se takmiči u NHL ligi i Kolorado Rapids, fudbalski tim iz MLS.

Vlasnik je i Ženskog fudbalskog kluba Arsenal, jednog tima u hokeju na travi i dve ekipe koje se takmiče u esportu.

I nije samo stvar u vlasništvu – Kronke osvaja trofeje gde god se pojavi!

Njegovi Los Anđeles Remsi osvojili su Superbol 2022. godine, Denver Nagetsi su sa Jokićem stigli do istorijske NBA titule 2023, dok je Kolorado Avelanž pokorio NHL. Sada je na red došao i Arsenal, pa američki mediji već pišu da Kroenke gradi “najuspešnije sportsko carstvo na svetu”.

Zanimljivo je da se ovaj milijarder retko pojavljuje u javnosti. Ne voli intervjue, gotovo nikada ne daje bombastične izjave i zato je dobio nadimak "Tihi Sten". Ipak, iza kulisa vuče ogromne poteze.

Njegovo bogatstvo nije nastalo samo od sporta. Kroenke je decenijama ulagao u nekretnine, tržne centre i ogromne rančeve širom SAD. Danas je čak jedan od najvećih privatnih zemljoposednika u Americi, sa više od 2,7 miliona hektara zemlje!

Veliki finansijski zamah dobio je i kroz brak sa En Volton Kronke, naslednicom imperije "Walmart".

Bogati Amerikanac je u sport ušao 1999. godine kada je osnovao "Kronke Sports end entertajment". Vlasnik je dvorane u kojoj nastupaju Denver Nagetsi, kao i stadiona na kome igraju Rapidsi. Ujedno je vlasnik TV kanala koji ima ekskluzivna prava na prenos utakmica njegovih timova, takođe i kompanije za prodaju karata za utakmice klubova u njegovom vlasništvu. U svom vlasništvu ima i "SoFi" stadion u Los Anđelesu na kome je odigran 56. po redu Superboul. Zanimljivo je da je to najskuplji stadion na svetu i da je izgradnja koštala oko 6 milijardi dolara.

Jokića obožava

Kada su Nagetsi, predvođeni čudesnim Jokićem, osvojili titulu šampiona NBA lige, oduševljeni Sten nije štedeo pohvale na račun svog najboljeg igrača.

"Opisali su ga kao bucmastog tinejdžera, ali su potcenili njegovu odlučnost i radnu etiku. On je neverovatan igrač".

"Dosta sam gledao košarku, ali Jokić je nešto najipresivnije što sam video", rekao je tada oduševljeni Sten.

Od Nikole Jokića i Denvera, preko NFL i NHL šampiona, pa sve do Arsenala, američki milijarder izgradio je sportsku imperiju kakvu svet dugo nije video. A posle osvajanja Engleske, mnogi se pitaju samo jedno – postoji li trofej koji Jokićev gazda ne može da osvoji?