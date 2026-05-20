TITULA I OZBILJAN NOVAC! Kakve premije čekaju fudbalere Arsenala?! Gazde su baš široke ruke! Još ako se osvoji Liga šampiona...
Rečenica koja se nije mogla čuti preko 20 godina, klub sa "Emirata" je konačno uspeo da se okiti titulom i to nakon remija Bornmuta i Mančester sitija 1:1.
Ovaj remi je značio da slavlje može da počne pošto na kolo pre kraja niko ne može preteći ekipu iz Severnog Londona.
I vlasnici Arsenala su rešili da odreše kesu.
Svaki igrač Arsenala će zaraditi po 6 hiljada funti po jednoj utakmici, a David Raja i Martin Zubimendi bi u tom slučaju najbolje prošli sa po 228 hiljada funti.
Navijači Arsenala se nadaju da će njihovi ljubimci dobiti i još jedan bonus, koji će za pojedince možda biti i veći ukoliko osvoje i Ligu šampiona. Naime, svaki igrač Arsenala koji bude igrao finale i pobedi će dobiti fiksno 125.000 funti, a već je isplaćen novac za pobedu nad Atletiko Madridom i ranije plasmane u Ligi šampiona.
