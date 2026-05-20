Rečenica koja se nije mogla čuti preko 20 godina, klub sa "Emirata" je konačno uspeo da se okiti titulom i to nakon remija Bornmuta i Mančester sitija 1:1.

Ovaj remi je značio da slavlje može da počne pošto na kolo pre kraja niko ne može preteći ekipu iz Severnog Londona.

I vlasnici Arsenala su rešili da odreše kesu.

Arsenal šampion Premijer lige

Svaki igrač Arsenala će zaraditi po 6 hiljada funti po jednoj utakmici, a David Raja i Martin Zubimendi bi u tom slučaju najbolje prošli sa po 228 hiljada funti.

Navijači Arsenala se nadaju da će njihovi ljubimci dobiti i još jedan bonus, koji će za pojedince možda biti i veći ukoliko osvoje i Ligu šampiona. Naime, svaki igrač Arsenala koji bude igrao finale i pobedi će dobiti fiksno 125.000 funti, a već je isplaćen novac za pobedu nad Atletiko Madridom i ranije plasmane u Ligi šampiona.

