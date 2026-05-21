ARSENAL SPREMA LUDILO NA ULICAMA LONDONA! Prvo finale Lige šampiona, pa parada za titulu u Premijer ligi!
Fudbalski klub Arsenal najavio je danas da će se parada povodom osvajanja titule u Premijer ligi biti održana u nedelju, 31. maja.
Proslava će se održati u londonskoj opštini Izlington od 14.00.
Pobednička parada će se održati dan posle finala Lige šampiona u kojoj će tim Mikela Artete igrati sa Pari Sen Žermenom u Budimpešti.
Ako Arsenal pobedi PSŽ, igrači tog kluba će dan kasnije sa navijačima proslaviti i taj trofej.
"Hvala našim navijačima što su bili uz nas na svakom koraku ovog neverovatnog putovanja, što ste nam pružali podršku i vratili nas tamo gde pripadamo", naveo je Arsenal u saopštenju.
Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu prvaka Engleske, pošto je Mančester siti sinoć, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Premijer lige, na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Bornmuta 1:1.
Klub iz Londona je tako osvojio svoju ukupno 14. titulu prvaka Engleske, prvu od 2004. godine. Fudbaleri Arsenala će trofej Premijer lige podići u nedelju posle utakmice poslednjeg kola koju će igrati u nedelju protiv Kristal Palasa u gostima.
