Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalski klub Arsenal najavio je danas da će se parada povodom osvajanja titule u Premijer ligi biti održana u nedelju, 31. maja.

Proslava će se održati u londonskoj opštini Izlington od 14.00.

1/10 Vidi galeriju Arsenal šampion Premijer lige Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Pobednička parada će se održati dan posle finala Lige šampiona u kojoj će tim Mikela Artete igrati sa Pari Sen Žermenom u Budimpešti.

Ako Arsenal pobedi PSŽ, igrači tog kluba će dan kasnije sa navijačima proslaviti i taj trofej.

"Hvala našim navijačima što su bili uz nas na svakom koraku ovog neverovatnog putovanja, što ste nam pružali podršku i vratili nas tamo gde pripadamo", naveo je Arsenal u saopštenju.

Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu prvaka Engleske, pošto je Mančester siti sinoć, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Premijer lige, na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Bornmuta 1:1.

Klub iz Londona je tako osvojio svoju ukupno 14. titulu prvaka Engleske, prvu od 2004. godine. Fudbaleri Arsenala će trofej Premijer lige podići u nedelju posle utakmice poslednjeg kola koju će igrati u nedelju protiv Kristal Palasa u gostima.

Beta