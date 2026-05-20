Na današnjoj izbornoj skupštini SD Crvena zvezda Terzić je dobio podršku da nastavi da obavlja funkciju predsednika Upravnog odobra.

Obraćanje Zvezdana Terzića sa skupštine prenosimo u celosti:

"Poštovani članovi Skupštine, uvaženi predstavnici klubova, dragi prijatelji, pre svega želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim na ukazanom poverenju da i u naredne četiri godine obavljam funkciju predsednika Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda.

Kada sam pre četiri godine preuzeo ovu dužnost, bio sam svestan da je to čast kakva se ne dobija često, ali i odgovornost koja se ne meri samo rezultatima, već i obavezom prema tradiciji, imenu i budućnosti koju nosi Crvena zvezda.

Predvoditi najveći sportski kolektiv u ovom delu Evrope nije samo pozicija – to je privilegija, ali i dug prema srpskom sportu i svima koji Zvezdu doživljavaju kao nešto više od kluba.

Iza nas su četiri godine ispunjene rezultatima na koje možemo da budemo ponosni.

Osvajali smo trofeje, beležili uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, podizali standarde i dokazali da Zvezda ima snagu da traje i da pobeđuje.

Ali, isto tako, moramo da budemo svesni jedne suštinske istine – za Crvenu zvezdu uspeh nikada nije dovoljan ako nije najveći.

Naša obaveza nije da budemo među najboljima, već da budemo najbolji.

Posebnu težinu i odgovornost nosi činjenica da Sportsko društvo Crvena zvezda nije samo simbol sportskih uspeha, već i rasadnik vrhunskih ljudi, koji dostojno predstavljaju svoju zemlju na najvećim evropskim i svetskim takmičenjima.

Kada Zvezdini sportisti izađu na međunarodnu scenu, oni ne nose samo grb kluba, već i boje Srbije, vrednosti našeg sporta i ugled koji smo gradili decenijama.

Upravo zato, obaveza svih nas je da im obezbedimo najbolje uslove i podršku koja će im omogućiti da nastave da pomeraju granice i da budu ponos i Zvezde i Srbije.

Zato smo u proteklom periodu nastojali da ne gledamo samo današnji rezultat, već i ono što dolazi.

Posebnu pažnju moramo i dalje posvetiti obrazovanju i usavršavanju naših trenera, jer upravo od njihovog znanja, posvećenosti i savremenog pristupa zavisi kako će se razvijati naši mladi sportisti.

Zvezda je uvek bila rasadnik talenata, ali taj status moramo neprestano da unapređujemo. Rad sa mladima nije samo sportski zadatak – to je strateška obaveza.

Crvena zvezda mora da bude i društveno odgovorna, jer naša uloga ne počinje i ne završava se na terenu. U radu sa najmlađima, treneri imaju posebnu obavezu da, pored sportskog razvoja, oblikuju i njihove ljudske vrednosti – da ih usmeravaju, uče disciplini, poštovanju, patriotizmu i zdravim navikama.

U vremenima kada društvene mreže i mobilni telefoni često nose i negativne uticaje, naša je dužnost da deci ponudimo prave uzore, da ih odvratimo od loših obrazaca i pomognemo im da izrastu u odgovorne i zdrave ličnosti, dostojne imena koje nosi Crvena zvezda.

Iskoristio bih ovu priliku da kažem jedno veliko hvala Aleksandru Boričiću, odbojkašu, treneru i funkcioneru, koji nas je napustio 4. marta, na dan kada je Zvezda osnovana i Vladimiru Cvetkoviću, košarkašu, prvoizabranom najboljem sportisti SD Crvena zvezda i čoveku koji je 18 godina obavljao funkciju generalnog sekretara i direktora FK Crvena zvezda, a napustio nas je 6. maja, na Đurđevdan, na dan klupske slave.

Njihova dela, posvećenost i ljubav prema Zvezdi ostaju trajni putokaz svima nama – put koji ćemo nastaviti da sledimo, dostojni imena i vrednosti koje su ostavili u nasleđe.

Na početku mandata jasno sam rekao da će fudbalski klub biti oslonac svim klubovima u okviru našeg društva.

Danas mogu sa ponosom da kažem da smo to obećanje ispunili. U protekle četiri godine, više od 2.5 miliona evra usmereno je ka klubovima i samom sportskom društvu, kao direktna podrška njihovom radu, razvoju i stabilnosti.

I u narednom periodu trudićemo se da pomažemo, jer Zvezda mora da bude jedinstven sistem u kome svako ima svoje mesto i podršku.

Ali ta podrška ne sme da se svodi na kratkoročna rešenja i „gašenje požara“. Neophodno je da svaki klub ima jasnu viziju razvoja, dugoročnu strategiju i odgovornost za sopstveni napredak, u skladu sa standardima i ambicijama Sportskog društva Crvena zvezda.

Ali isto tako, moramo da budemo otvoreni i jasni – biti funkcioner u Crvenoj zvezdi nije formalnost, niti pozicija sa koje se očekuje da rešenja dolaze sama od sebe. To je obaveza, odgovornost i svakodnevni rad.

Nijedan klub ne sme da se oslanja isključivo na pomoć, već mora da gradi sopstvenu snagu, da pokazuje inicijativu, da traži rešenja i da se bori za napredak.

Zvezda zahteva ozbiljnost, profesionalizam i ličnu odgovornost svakog pojedinca u sistemu, a posebno predsednika, direktora i generalnih sekretara.

Svesni smo da je FK Crvena zvezda lokomotiva našeg sportskog društva i nosilac snage, prepoznatljivosti i stabilnosti celog sistema.

Upravo zato, u narednom periodu posebno ćemo raditi na jačanju sinergije između fudbalskog kluba, sportskog društva i svih ostalih klubova u okviru društva, jer samo kroz jedinstven nastup, razmenu resursa i zajedničku viziju možemo da podignemo ukupan nivo i obezbedimo da svaki segment Crvene zvezde raste i napreduje u skladu sa veličinom imena koje nosimo.

Uveren sam da imamo znanje, energiju i ljude da u narednom periodu budemo još bolji. Da podignemo lestvicu više, da osvajamo više i da stvaramo generacije koje će nastaviti da grade ovaj veliki sistem.

Imajući u vidu sve što je u prethodnom periodu urađeno, ostvarene rezultate, stabilnost sistema i jasnu viziju daljeg razvoja, uveren sam da uz mala osveženja, postoji puno osnova za kontinuitet u radu i vođenju Sportskog društva Crvena zvezda.

Na kraju, želim da predložim novi sastav Upravnog odbora: potpredsednike, Željka Drčelića, Dijanu Vukomanović, Vladana Miketića i Dejana Stamatovića i članove, Svetozara Mijailovića, Marka Petrovića, Dušana Milosavljevića, Ivana Bošnjaka, Dragana Kilibardu, Milana Vujka, Nenada Peruničića, Draška Markovića, Vladana Kovačevića, Gorana Đakovića, Marka Jevtovića, Anđelku Vukmirović Radulović, Svetlanu Petronijević, Dragana Popovića, Ivanku Kovačević, Bojana Dimića, Milana Baštinca i Darka Milunovića.

Posvećenost svih nabrojanih je do sada bila temelj svih rezultata koje smo ostvarili. Njihovo znanje i odgovornost predstavljali su snažan oslonac u svakom trenutku i dokaz da samo kao tim možemo da vodimo Sportsko društvo Crvena zvezda putem uspeha.