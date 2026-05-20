Sjajne vesti stigle su iz Atletskog kluba Crvena zvezda, gde je za najboljeg seniora kluba za 2025. godinu proglašen Vedran Samac, atletičar poreklom iz Mačvanske Mitrovice i jedan od najboljih srpskih bacača koplja!

Na svečanosti održanoj prošle nedelje crveno-beli su nagradili svoje najuspešnije sportiste, a priznanje za najboljeg seniora završilo je upravo u rukama trofejnog atletičara iz Srema.

Samac iza sebe ima impresivnu sezonu i rezultate koji potvrđuju zašto je već godinama u samom vrhu srpske atletike.

– Proglašen sam za najboljeg seniora kluba. Rezultati su: državni prvak po 14. put, prvak Kupa Srbije i prvo mesto na Ekipnom prvenstvu Srbije – rekao je Samac.

Dominacija na domaćoj sceni

Vedran Samac već godinama dominira u disciplini bacanje koplja, a titula državnog prvaka osvojena čak 14. put dovoljno govori o kontinuitetu rezultata koje ostvaruje.

Njegovi uspesi godinama unazad svrstavaju ga među najuspešnije srpske atletičare, a priznanje Crvene zvezde samo je potvrda vrhunske forme i rada.

Samac je član Atletskog kluba Crvena zvezda od 2023. godine, a iza sebe ima brojne medalje i nastupe na velikim međunarodnim takmičenjima.

Ponos Srema i Mačvanske Mitrovice

Uspeh Vedrana Samca još jednom je pokazao da Srem i Mačvanska Mitrovica imaju sportiste koji ostvaruju vrhunske rezultate i na najvećoj domaćoj sceni.

Priznanje jednog od najvećih sportskih klubova u Srbiji predstavlja veliko priznanje ne samo za Samca, već i za atletiku iz ovog dela Srbije.