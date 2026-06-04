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Legendarni golman Iker Kasiljas važi za jednog od najboljih čuvara mreže svih vremena.

Ponikao je u omladinskoj školi Real Madrida u kome je stekao slavu i ime. Branio je samo za još jedan klub, portugalski Porto, i osvojio u karijeri sve što je moglo.

1/6 Vidi galeriju Iker Kasiljas Foto: EPA/ALI HAIDER, EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Ponikao u Realu

Madridski Real, najtrofejniji fudbalski klub u evropskim takmičenjima, oduvek je bio poznat po napadačima. Bili su to stožeri ekipe, igrači oko kojih se gradio tim. Stoga je odluka da jedan golman bude taj, svojevremeno izazvala dosta polemika.

Kasiljas je rođen u Madridu 20. maja 1981. godine, pa je nekako i logično što je ponikao u fudbalskoj školi Reala.

Prvom timu je priključen kada mu je bilo 16 godina, i to 27. novembra 1997. godine. Postoji i jedna anegdota za ovu utakmicu, a to je da je u trenutku poziva za prvi tim Iker bio na času u školi kada je direktor ušao i rekao da ga je zvala njegova majka i da mora da krene na aerodrom, jer ide u Norvešku, gde Madriđani igraju protiv Rozenborga.

Usledila je istorija. Od 1999. godine do 2015. godine, među stativama je stajao 510 puta u prvenstvu.

Na večnoj listi ukupnih utakmica, Kasiljas je na drugom mestu sa 725 nastupa, 16 manje od neprikosnovenog Raula.

Sa "kraljevskim" klubom je osvojio pet titula prvaka Španije, dva kupa Španije, četiri Superkupa Španije, tri Lige šampiona, dva UEFA Superkupa, jedan Interkontinentalni kup i jedno Svetsko klupsko prvenstvo.

Iako je tokom tih godina imao brojne ponude, posebno ga je jurio Aleks Ferguson da pređe u Mančester Junajted, Iker je ostao veran klubu.

Ipak, kada mu je istekao ugovor 2015. godine, a nakon ukupno 25 godina provedenih u klubu, Iker je napustio Madrid. Prešao je u Porto, gde je ostao pet sezona sa ukupno 116 prvenstvenih utakmica.

Sa Portom je oborio dva rekorda u Ligi šampiona, po broju ukupnih sezona (20) i po broju nastupa (177). U Portugaliji je osvojio dva prvenstva i po jedan Kup i Superkup.

Karijeru je završio u fenruaru 2020. godine, nakon skoro godinu dana pauze zbog srčanog udara koji je doživeo na treningu u maju 2019. godine.

Branio gol slavne španske "Crvene furije"

Kasiljas je sa gotovo svim mlađim selekcijama Španije osvajao medalje, a to je nastavio i sa seniorima. Bio je šampion Evrope do 15 godina, potom i do 16 godina. Svetski prvak je postao sa generacijom do 20 godina.

Sa A nacionalnim timom dva puta je osvojio Evropsko prvenstvo (2008 i 2012), a jednom je osvojio Svetsko prvenstvo (2010). Na pomenutom Mundijalu u Južnoj Africi postao je najbolji golma i uvršten je u najbolji tim prvenstva.

Najlepši Mundijalski poljubac

Svetsko prvenstvo 2010. godine otkrilo je izuzetno buran privatni život slavnog golmana.

Nakon finala u Južnoj Africi Kasiljas je prvi intervju dao novinarki Sari Karbonero, njegovoj tadašnjoj devojci i budućoj ženi. Njihov poljubac pred kamerama je obišao planetu, a venčali su se 2016. godine i imaju dvoje dece.

Ipak, njihov brak su obeležile teške živote situacije. Kasiljas je 2019. godine doživeo srčani udar na treningu Porta, nakon čega je morao da prekine karijeru 2020. godine. Nakon toga Sara je saznala da ima tumor jajnika, što je za njih bio veliki udarac, ipak nakon toga su se razveli.

Još jednom je Španac šokirao sve kada je prevario ceo svet priznanjem da je gej. Kasnije je stigao demanti i objašnjenje da je okačio poruku "Nadam se da ćete da me poštujete: Ja sam gej", jer je bio izrevoltiran činjenicom da su ga mediji povezivali sa raznim ženama među kojima je i Šakira.

Brak pukao zbog Bugarke

Ispostavilo se, međutim, da Kasiljas i nije bio nevinašce. Kako su otkrili pojedini španski mediji, da je proslavljeni golman i u vreme braka bio u aferi sa Bugarkom Nađom Aleksandrovom.

U emisiji "Salvame" atraktivnu "ljubavnicu" uključili su uživo, a Bugarka nije porekla romansu sa Kasiljasom!

Naime, Nađa jeste bila šokirana, ali činjenicom da se za tu ljubavnu priču zna.

"Bože! Kako znate za ovo? To je nešto za šta dvoje ili troje ljudi zna", rekla je devojka iz Bugarske.

Takođe je naglasila da ona nije kriva što se brak novinarke i golmana rasturio, iako su novinari dospeli do informacija da je već skoro dve godine u vezi sa Kasiljasom.

"Nisam razlog zbog kog su se razišli. Ne osećam se kao osoba koja im je upropastila brak", hladna je bila Nađa.

Starateljstvo nad decom posle razvoda pripalo je novinarki sa kojom žive Martin i Lukas.

Romansa sa Kolumbijkom i bizarne optužbe

Iker Kasiljas se prošle godine našao na udaru žene sa kojom su ga povezivali.

U pitanju je Hulijana Pantoha, Kolumbijka koja je gostovala u jednoj emisiji gde je govorila o svom odnosu sa čuvenim golmanom.

- Do današnjeg dana on je opsednut sa mnom i želi da me povredi. Blokirala sam ga na "WhatsAppu" i Instagramu, u subotu mi je poslao poruku na TikToku da pita zašto sam ga blokirala. Imam snimke ekrana - poručila je ona i dodala da nekadašnji golman "prati" puno ljudi koje ona poznaje kako bi došao do njene pažnje.

Ona je priznala da poznaje Ikera Kasiljasa tri godine, da je postojala romansa i da je jedan od najvećih golmana svih vremena išao u Kolumbiju da je vidi.

Prema navodima španskih medija, bivši čuvar mreže je nedavno demantovao da postoji njegova povezanost sa Julijanom i nakon toga je ona počela da objavljuje fotografije i video snimke sa njim kao dokaz da je njihova veza postojala.

Upitana je zašto misli da Kasiljas želi da je povredi, a kao odgovor je objasnila jednu situaciju u kojoj su se našli.

- Došlo je do jednog napada na mene, a on je stao na stranu mog napadača, a da nije saslušao moju verziju događaja. Neće me ućutkati svojim izgledom. Izgledalo mi je da je drugačiji sa mnom u odnosu na to kakav je sa drugim prijateljima. Ljubili smo se više puta - poručila je Kolumbijka.

Prilikom gostovanja u emisiji je i uvredila legendu.

- Kažem ovo da ne zvuči surovo... On je starac od 44 godine i osoba koja se nije tuširala svakodnevno - rekla je Hulijana.