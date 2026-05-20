Fudbalski savez i reprezentacija Portugalije nastavljaju da čuvaju sećanje na tragično preminulog Dioga Žotu.

Vest o saobraćajnoj nesreći u Španiji prošlog jula, u kojoj je život izgubio dvadesetosmogodišnji as, duboko je potresla planetu, a od tog trenutka počast mu redovno odaju i njegov Liverpul i nacionalni tim.

U znak večnog sećanja, Portugalci su doneli odluku da ga posthumno uvrste na spisak putnika i imenuju za počasnog člana tima koji će učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi.

"Gubitak Dioga bio je nezaboravan i veoma težak trenutak, ali već sledećeg dana bilo je na svima nama da se borimo za Diogov san i za primer koji je uvek davao našoj reprezentaciji. Žotin duh, snaga i primer su pozitivni i uvek će biti pozitivni", rekao je selektor Portugalije Roberto Martinez.

Diogo Žota protiv U21 reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu 2017. godine

Selektor je potvrdio da će Portugalija na predstojećem Svetskom prvenstvu imati specijalan sastav od dvadeset sedam prijavljenih fudbalera, uz jedno dodatno, počasno mesto rezervisano za stradalog Žotu.