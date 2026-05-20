Fudbalski savez i reprezentacija Portugalije nastavljaju da čuvaju sećanje na tragično preminulog Dioga Žotu.

Vest o saobraćajnoj nesreći u Španiji prošlog jula, u kojoj je život izgubio dvadesetosmogodišnji as, duboko je potresla planetu, a od tog trenutka počast mu redovno odaju i njegov Liverpul i nacionalni tim.

U znak večnog sećanja, Portugalci su doneli odluku da ga posthumno uvrste na spisak putnika i imenuju za počasnog člana tima koji će učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi.

"Gubitak Dioga bio je nezaboravan i veoma težak trenutak, ali već sledećeg dana bilo je na svima nama da se borimo za Diogov san i za primer koji je uvek davao našoj reprezentaciji. Žotin duh, snaga i primer su pozitivni i uvek će biti pozitivni", rekao je selektor Portugalije Roberto Martinez.

Diogo Žota protiv U21 reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu 2017. godine Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Selektor je potvrdio da će Portugalija na predstojećem Svetskom prvenstvu imati specijalan sastav od dvadeset sedam prijavljenih fudbalera, uz jedno dodatno, počasno mesto rezervisano za stradalog Žotu.

