DŽAKA, JAŠARI I OSTALI ŠVAJCARCI: Selektor Murat Jakin odredio sastav "Sajdžija" za Mundijal
Selektor Švajcarske Murat Jakin saopštio je spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Iznenađenja praktično nema, pošto se Jakin oslonio na proverene snage koje predvodi veteran kapiten Granit Džaka.
Na spisku su:
GOLMANI: Gregor Kobel (Dortmund), Marvin Keler (Jang Bojs), Ivon Mvogo (Lorijan).
ODBRANA: Manuel Akanđi (Inter), Aurel Amenda (Ajntraht Frankfurt), Eraj Komert (Valensija), Niko Elvedi (Menhengladbah), Luka Hakes (Štutgart), Miro Muhejm (Hamburger), Rikardo Rodrigez (Betis), Silvan Vidmer (Majnc).
VEZNI RED: Mihael Ebišer (Piza), Kristijan Fasnaht (Jang Bojs), Remo Frojler (Bolonja), Ardon Jašari (Milan), Johan Manzambi (Frajburg), Fabijan Rider (Augzburg), Đibril Sov (Sevilja), Granit Džaka (Sanderlend), Denis Zakarija (Monako).
NAPADAČI: Zeki Amduni (Barnli), Bril Embolo (Ren), Sedrik Iten (Fortuna Diseldorf), Dan Ndoje (Notingem Forest), Noa Okafor (Lids), Ruben Vargas (Sevilja).
Švajcarska je voljom žreba svrstana u Grupu B, gde će za rivale imati selekcije Katara, Bosne i Hercegovine i Kanade.
Premijera je protiv Katara 13. juna, sledi duel sa BiH 18. juna, a potom i Kanada 24. juna.