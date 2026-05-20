Škotski fudbalski klub Harts izrazio je danas zabrinutost da je napravljen uznemirijući presedan kada je odlučujuća utakmica za šampionsku titulu koju je ekipa igrala protiv Seltika završena pre nego što je sudija označio kraj nakon što su navijači domaćih upali na teren.

Klub iz Edinburga poslao je pismo škotskim fudbalskim zvaničnicima u vezi sa onim što opisuje kao "okolnosti koje su okruživale prevremeni završetak utakmice".

Harts je najveći deo sezone proveo na prvom mestu škotskog prvenstva, a u poslednjoj utakmici koja je odlučivala o tituli prošle subote izgubio je u Glazgovu od Seltika 1:3. Posle trećeg gola u poslednjem osmom minutu nadoknade vremena, domaći navijači su utrčali u teren i došli blizu igrača Hartsa.

Čini se da je utakmica završena pre nego što je odigrana čitava nadoknada vremena, a rukovodstvo lige je kasnije pojasnilo da je dobilo obaveštenje od sudije da je "utakmica završena i da nije prekinuta".

Harts je saopštio da je u pismu izrazio zabrinutost da je napravljen "uznemirujući presedan kojim upad na teren može efektivno odrediti trajanje fudbalske utakmice, a ne sudije".

"Zamolili smo ih za brz odgovor na pitanja koje smo postavili", piše u saopštenju.

Harts je pokušavao da osvoji prvu titulu od 1960. godine, ali je Seltik peti put uzastopni postao šampion Škotske, odnosno 14. put u poslednjih 15 sezona.